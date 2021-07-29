«Кировский Завод Кранокомплект» освоил выпуск новой продукции

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Кировский Завод Кранокомплект, один из ведущих производителей электрооборудования в России, на протяжении последних 3 лет активно разрабатывает и производит новые модели кабельных барабанов.

В 2021 году освоен и запущен в производство новый тип моторных кабельных барабанов для электропитания грузоподъемных кранов. Отличительные особенности — надежная конструкция, простота обслуживания, высокий ресурс работы.

© zipkran.ru

© zipkran.ru

Применяется прежде всего для подвода питания различных грузоподъемных кранов (козловых кранов, портальных кранов). Модификаций барабана несколько, благодаря чему можно подобрать модель максимально приближенную к техническим требованиям Заказчика. Подключение питающего кабеля возможно как в начале, так и в середине кранового пути.

Технические характеристики:

— Емкость кабельного барабана — 50.200 м

— Тип кабеля — КГ, диаметр кабеля — до 40 мм

— Тип токоприемника — КТК-4

— Номинальное напряжение — 380 В

— Допустимый длительный ток (ПВ100%) — 200 А

— Степень защиты — IP54

— Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 — У1

В настоящее время в произвостве Кировского Завода Кранокомплект имеется широкий ассортимент кабельных барабанов, которые являются средством механизации операций, связанных с намоткой кабеля на барабан и его размоткой при электропитании грузоподъемной техники и рабочих органов различных механизмов — портальных кранов, козловых кранов, корабельных кранов, грейферов, грузоподъемных электромагнитов, цеховых транспортных тележек, манипуляторов, карьерных экскаваторов, буровых станков, дизель-генераторных установок.