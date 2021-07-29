«Эссен Продакшн» запустил третью очередь кондитерского производства в Татарстане

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Компания «Эссен Продакшн АГ» запустила в июле третью очередь кондитерского производства в Набережных Челнах. Были смонтированы и введены в эксплуатацию три производственные линии, а также построена новая производственная площадка. Мощность новых линий составляет 84 т в сутки.

После их выхода на плановые объёмы производство кондитерской продукции на предприятии увеличится на 50% по сравнению с 2020 годом.

Инвестиции в третью очередь составили 2,5 млрд руб., в целом вложения компании в кондитерский проект превысили 7 млрд руб.

Монтаж и пуско-наладочные работы на этом оборудовании проводились в 2020 году, запуск в эксплуатацию — в 2021 году.

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — одна из крупнейших производителей продуктов питания в России. В общей сложности в продуктовый прайс компании входит 250 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. Одно из основных производство компании — соусы «Махеев». Оборот «Эссен Продакшн» в 2020 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 22%, до 28,33 млрд рублей.

Производительность труда на предприятии составляет более 7 млн. рублей на человека в год, она одна из крупнейших в кондитерской отрасли страны.

В прошлом году предприятие выпустило 40 тыс. т кондитерской продукции — на 7% больше, чем в 2019-м. По данным компании, сейчас её площадка по производству кондитерских изделий является одной из самых мощных в России.

Продукция компании представлена в 34 странах, включая страны Евросоюза, США, страны ближнего зарубежья.