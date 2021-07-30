Уралвагонзавод сертифицировал новый вагон-платформу

© uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) сертифицировал новый вагон-платформу 13-192-03. Изделие успешно прошло приемочные испытания, получило сертификат «Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» и готово к серийному выпуску. На текущий момент начато исполнение контракта на поставку 500 единиц, а в планах на следующий год — существенное увеличение их поставок.

Вагон-платформа 13-192-03 разработан Уральским конструкторским бюро вагоностроения (входит в Концерн УВЗ) по заказу одной из российских транспортных компаний и предназначен для перевозки контейнеров весом до 36 тонн. В нем применены фитинговые упоры, которые обеспечивают устойчивость от опрокидывания контейнера при сильном ветре.

Еще одной особенностью нового вагона-платформы является использование тележки модели 18-555 с осевой нагрузкой 23,5 тс, отвечающей современным требованиям по эксплуатационной надежности и межремонтным интервалам. В ней применены конструктивные решения, которые позволяют улучшить ее динамические показатели с повышением основных эксплуатационных параметров. Так, применение износостойких элементов и узлов принципиально новой конструкции позволили установить межремонтный пробег тележки в 500 тысяч километров или 4 года эксплуатации. К примеру, для тележек типовой конструкции модели 18-100 эти показатели — 210 тысяч километров и 3 года эксплуатации. Тележки модели 18-555 уже отлично себя показали в ходе подконтрольной эксплуатации в составе полувагона 12-132-03.

Вагон-платформа 13-192-03 — это продолжение модельного ряда вагонов-платформ 13-192-01 и 13-192-02 Уралвагонзавода. Для минимизации затрат на технологическую подготовку производства новое изделие максимально унифицировано с серийно выпускаемыми платформами.

© uralvagonzavod.ru

— Контейнерные перевозки являются перспективнейшим направлением в железнодорожной логистике. Это экономичный, экологичный и удобный способ транспортировки грузов, который имеет огромный потенциал развития на «пространстве 1520» и соответствует целям Транспортной стратегии РФ. Уралвагонзавод сегодня предлагает заказчику широкий модельный ряд современных вагонов-платформ для контейнерных перевозок, — отмечает директор департамента железнодорожной техники Концерна «Уралвагонзавод» Андрей Абакумов.