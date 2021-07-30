Первая партия российской вакцины «Спутник V» произведена в Узбекистане
30 июля 2021 г. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана сообщила, что на предприятии Jurabek laboratories в городе Алмалык Ташкентской области Узбекистана произведена первая партия росиийской вакцины «Спутник V», которая была направлена Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в России для проверки ее качества.
Как пояснили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, на первом этапе вакцина будет производиться из сырья, поставляемого из РФ, а после возведения новой лаборатории в Узбекистане, будет налажен полный цикл производства из местных компонентов.
На первом этапе завод намерен производить 2 миллиона доз «Спутника V» .
Перва партия российской вакцины «Спутник V»,которая была сертифицирована и одобрена для массового применения в Узбекистане в середине февраля, была доставлена в Узбекистан
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