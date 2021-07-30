На Мурманском судоремонтном заводе спустили на воду БГК 'Григорий Шадрин' © avatars.mds.yandex.net

На Мурманском судоремонтном заводе состоялся спуск на воду большого гидрографического катера «Григорий Шадрин». Об этом сообщает пресс-служба АО «КАМПО», построившего и доставившего блок-модули БГК на Кольский полуостров.

В ближайшее время будут производиться достроечные работы, после чего судно ждёт комплекс испытаний в Кольском заливе и Баренцевом море. Далее состоится приём в состав Северного флота ВМФ РФ. Отметим, что катер стал третьим модульным судном проекта 23370Г: ранее в состав Балтийского флота вошёл «Михаил Казанский», а «Александр Фирсов», в свою очередь, отправился нести службу на Черноморский флот.

Большой гидрографический катер проекта 23370 Г — справка

Разработчик проекта — АО «КАМПО» Катер предназначен для постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, а также оперативного промера глубин.

Длина — 24,2 м Ширина — 8,5 м Высота борта на миделе — 2,9 м Осадка — 1,4 м Класс РРР — М-СП 3.5 (лед 40) Водоизмещение — 146 т Скорость — 11,5 уз Автономность — 5 сут. Экипаж — 9 чел. Спецперсонал — 2 чел. Дальность плавания — 600 миль

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