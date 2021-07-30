Чусовской завод ОМК впервые поставил рессорную продукцию на Ближний Восток

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Чусовской завод Объединенной металлургической компании, ведущий в России производитель автокомпонентов для грузового автотранспорта российских и зарубежных марок, отгрузил первую партию рессорной продукции бренда Springer в Объединенные Арабские Эмираты.

Завод направил 26 тонн рессор и рессорных листов для автомобилей Volvo, Scania, Man, Mercedes, Mercedes-Benz в адрес компании Petro Mechanical Incorporation, импортера запасных частей для грузовых автомобилей на Ближнем Востоке.

До конца года чусовской завод ОМК планирует отгрузить в Объединенные Арабские Эмираты порядка 300 тонн рессорной продукции.

Завод ОМК в Чусовом регулярно поставляет автокомпоненты на конвейеры крупнейших автозаводов России, ряд сборочных предприятий зарубежных брендов, в страны СНГ. Продукция сертифицирована лидерами автомобильного рынка, такими как Volvo, Ford, Iveco и другими."В этом году мы подтвердили соответствие нашей системы менеджмента качества требованиям международного стандарта, в разработке которого участвовали автомобилестроители из Италии, США, Франции, Великобритании и Германии.

Срок службы рессор чусовского завода ОМК за счет использования высокотехнологичных смазочных материалов и комплектующих дольше на 60% по сравнению с рессорами малоизвестных компаний. Продукция бренда Springer полностью соответствует оригинальным рессорам ведущих мировых производителей и всем требованиям потребителей и заказчиков. В этом убедились представители Petro Mechanical Incorporation, изучив нашу техническую документацию. Мы предлагаем нашим клиентам продукцию с конкурентоспособной стоимостью и высоким качеством, что делает ОМК надежным партнером", — прокомментировал управляющий директор завода ОМК в Чусовом Азат Имамов.