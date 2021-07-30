Ростех поставил ГТЛК вертолеты Ми-8МТВ-1 и «Ансат»

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поставил Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) два вертолета Ми-8МТВ-1 и один «Ансат» производства Казанского вертолетного завода. Воздушные суда будут переданы трем эксплуатантам в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», выполняемой с привлечением средств из федерального бюджета.

Вертолеты отправятся в Красноярский край, Тверскую область и Башкортостан, где благодаря своей универсальности будут выполнять задачи по перевозке пассажиров и грузов, а также использоваться для транспортировки пациентов.

«Ансат» поступил в распоряжение авиакомпании «РусАвиа» и будет выполнять задачи в Башкортостане. Вертолет оборудован медицинским модулем, позволяющим следить за состоянием пациента и оказывать ему специализированную медпомощь. Также «Ансат» укомплектован семью пассажирскими креслами, что позволяет легко трансформировать салон воздушного судна из медицинского в пассажирский вариант.

Первый вертолет Ми-8МТВ-1 пополнил парк авиационной техники авиакомпании «КрасАвиа», которая осуществляет регулярные и чартерные полеты на самолетах и вертолетах по социально значимым линиям в районы Крайнего Севера из Красноярска и краевых муниципальных центров. Вторая машина передана авиакомпании «Конверс Авиа» и будет базироваться в Твери. Авиакомпания выполняет авиационные работы на территории Уральского, Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского и Сибирского округов РФ, а также осуществляет авиационное обслуживание миссий ООН.

В салонах поставленных вертолетов Ми-8МТВ-1 подготовлены места под установку медицинских модулей, выполнена доработка для оборудования вертолетов дополнительными топливными баками и оснащения внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза массой до 4 тонн.

Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут использоваться практически в любых климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяют эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Вертолет может быть оснащен внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. «Ансат» сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье.