В Мурманске запущен завод по производству оптоволоконного кабеля

© sun9-33.userapi.com

Основная функция нового предприятия АО «Управление перспективных технологий» — производство оптоволоконного кабеля для проекта строительства трансарктической магистральной подводной линии связи Мурманск — Владивосток.Стартовой точкой проекта станет Териберка, конечной — Владивосток. Линия пройдёт через Амдерму, Диксон, Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Завершение работ запланировано на 2026 год.

На заводе будет создано 300 рабочих мест. Мощность первой очереди завода составит около 2 тыс. километров кабеля в год. Затем она будет увеличена до 3 тыс. километров продукции ежегодно.

© sun9-6.userapi.com

© sun9-11.userapi.com

Гендиректор АО «Управление перспективных технологий» Алексей Стрельченко рассказал, что проект предполагает прокладку кабеля с пропускной способностью до 104 терабайт в секунду.

© sun9-58.userapi.com

«Полярный экспресс» — уникальный проект, это более 12,5 тысячи км оптоволоконного кабеля, обеспечивающего связь между Мурманском и Владивостоком.

Проект призван обеспечить цифровую составляющую развития Северного морского пути, его портовой инфраструктуры, а также нефтегазовых и экологических проектов в Арктике.