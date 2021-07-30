В Мурманске запущен завод по производству оптоволоконного кабеля
Основная функция нового предприятия АО «Управление перспективных технологий» — производство оптоволоконного кабеля для проекта строительства трансарктической магистральной подводной линии связи Мурманск — Владивосток.Стартовой точкой проекта станет Териберка, конечной — Владивосток. Линия пройдёт через Амдерму, Диксон, Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Завершение работ запланировано на 2026 год.
На заводе будет создано 300 рабочих мест. Мощность первой очереди завода составит около 2 тыс. километров кабеля в год. Затем она будет увеличена до 3 тыс. километров продукции ежегодно.
Гендиректор АО «Управление перспективных технологий» Алексей Стрельченко рассказал, что проект предполагает прокладку кабеля с пропускной способностью до 104 терабайт в секунду.
«Полярный экспресс» — уникальный проект, это более 12,5 тысячи км оптоволоконного кабеля, обеспечивающего связь между Мурманском и Владивостоком.
Проект призван обеспечить цифровую составляющую развития Северного морского пути, его портовой инфраструктуры, а также нефтегазовых и экологических проектов в Арктике.
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