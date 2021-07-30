Новые станки Пензенского СтанкоМашСтроя

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На Пензенском станкостроительном заводе («СтанкоМашСтрой») продолжается изготовление высокотехнологичного оборудования — вертикальных обрабатывающих центров VTM9.

На производственном участке в настоящее время находятся три станка. На двух осуществляется сборка кабинетной защиты, предназначенной для снижения уровня шума и защиты обслуживающего персонала от опасного воздействия подвижных частей станка, стружки, смазочно — охлаждающей жидкости. Третий станок готовится к сборке каркаса. Еще два станка полностью собраны. Один из них проходит испытание в условиях собственного производства по обработке чугунных заготовок сложной формы, другой готов к отгрузке заказчику.

Обрабатывающие центры компании «СтанкоМашСтрой» обладают большой жёсткостью, высокой точностью и производительностью, надёжностью, большим крутящим моментом и широким диапазоном параметров обработки.