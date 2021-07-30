Сасовский станкостроительный завод переходит на российскую систему ЧПУ «Мехатроника»

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На промышленной выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге Сасовский станкостроительный завод (САСТА, Рязанская область) продемонстрировал свой новый тяжёлый токарный обрабатывающий центр «Саста» СА1250С30Ф4.

На стенде станкостроительного завода «САСТА» был представлен токарный станок, оснащенный управляющим программно-аппаратным комплексом (УПАК) компании «Мехатроника», состоящего из блока управления, пульта оператора, силовых преобразователей. Данный УПАК обеспечивает выполнение заданных требований.

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Вся конструкторско-техническая документация на станок также российская — разработана в собственном конструкторском бюро. Все основные узлы были отлиты и обработаны непосредственно на предприятии. Представленное оборудование обладает большим экспортным потенциалом. Станок тяжёлый, жёсткий, обеспечивает качественную силовую обработку.

В настоящее время размещён заказ на изготовление 49 комплектов ЧПУ «Мехатроника», которые будут установлены на станочном оборудовании «Саста».

Пока большинство российских станков с ЧПУ оснащается зарубежными системами.

Научно-производственное предприятие «Мехатроника»:

Точкой отсчета компании «Мехатроника» по праву можно назвать создание в Ивановском государственном энергетическом университете коллектива, занимающегося изучением систем числового программного управления и их внедрением на металлообрабатывающее оборудование.

Первые шаги в области оснащения металлорежущего станка системой ЧПУ были сделаны более 15 лет назад. Тогда же заказчику и отправился первый станок, оснащённый первой версией системы. Безусловно, первая система ЧПУ, разработанная этим коллективом, имела ряд заимствованных решений как импортных, так и отечественных.

Сегодня продукция компании «Мехатроника» пользуется спросом у машиностроительных и станкоремонтных предприятий. Особый интерес проявляют станкостроительные компании.

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