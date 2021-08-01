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Видеоблог

Первое видео из модуля «Наука»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/XWiO95wpcmI

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука», который в четверг, 29 июля 2021 года, в штатном режиме пристыковался к МКС.

На кадрах видно, как он вместе с Петром Дубровым открывает люки в новый российский модуль, после чего переходят в него. Затем начинается небольшая экскурсия по самой «Науке».

"Наука" — многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента Международной космической станции. Он создавался кооперацией предприятий в целях реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.
Источник: https://www.roscosmos.ru/32059/

космонавтика
  • Нет аватара GenOfDrag
    01.08.2110:48:26

    Тесновато там)

    #1236957
    • user78 user78
      01.08.2111:44:53

      МЛМ «Наука» — это один из самых больших модулей на МКС как по массе, так и по объему, масса выше 20,35 тонн, внутренний объем — 70 м3. Размеры — 13×4,2 м.

       © i.postimg.cc

       © roscosmos.ru

       © roscosmos.ru

       © i.postimg.cc

       © i.postimg.cc

      Несмотря на огромное количество научного оборудования, в модуле «Наука» рослый мужчина может стоять в полный рост, там достаточно просторно и комфортно.

      Для сравнения, самый крупный модуль станции «Мир» — базовый блок весил 20,9 т. Самые крупные модули станции МКС до прибытия «Науки» — это российские модули «Звезда» (20295 кг) и «Заря» (20260 кг). Самые крупные иностранные модули — «Tranquility» (15500 кг), «Kibo» (14800 кг), Harmony (14300 кг), «Destiny» (14056 кг).

      Отредактировано: user78~11:50 01.08.21
      #1236962
      • Clausson Clausson
        01.08.2115:24:10

        в модуле «Наука» рослый мужчина может стоять в полный рост, там достаточно просторно и комфортно.

        Космонавтика достигла известных высот, но если быть точнее то сейчас рост космонавтов должен находиться в пределах от 150 до 190 сантиметров. (первый отряд космонавтов был не выше 170 см и весом не более 70 кг)

        #1236975
    • Нет аватара Wegrim
      01.08.2115:05:36

      Так это пока, там еще космонавтам работать по разгрузке, монтажу и многим другим задачам. Потом будет посвободнее.

      #1236972
    • Clausson Clausson
      01.08.2115:25:54

      Тесновато там)

      Мыслите двумерным пространством в условиях гравитации ))))

      #1236976
  • Clausson Clausson
    01.08.2115:19:44

    Я писал, что не буду пока кричать УРА, до стыковки.

    Ну что ж, время пришло! УРА!

       

    Молодцы.

    За одного битого, не двух небитых дают. Один битый, проверенный в критической ситуации специалист может стоит сотни неорганизованных или, что в реальной жизни случается гораздо чаще, оказать совершенно незаменимым.

    #1236973
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