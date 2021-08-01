В Мордовии начато строительство нового цементного завода
В Дубенском районе республики Мордовия ООО «Магма-Цемент» начало строительство нового цементного завода.
Реализовать проект планируется за 5 лет, мощность предприятия составит 1200 тыс. тонн цемента в год. На производстве будет создано 300 высокооплачиваемых рабочих мест. Завершить строительство и получить первую партию цемента планируется в 2026 году. Одним из источников энергии цементного завода станет альтернативное топливо, линию по производству которого из ТКО также планируется наладить в Мордовии. Но все же главным образом будет использоваться газ.
Читайте также...
- В Мордовии запущена вторая очередь завода по производству фанеры
- В Саранске открыт новый детский сад на 240 мест
- Саранские фармпроизводители зарегистрировали препараты нового поколения
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!