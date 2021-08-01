В Мордовии начато строительство нового цементного завода

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В Дубенском районе республики Мордовия ООО «Магма-Цемент» начало строительство нового цементного завода.

Реализовать проект планируется за 5 лет, мощность предприятия составит 1200 тыс. тонн цемента в год. На производстве будет создано 300 высокооплачиваемых рабочих мест. Завершить строительство и получить первую партию цемента планируется в 2026 году. Одним из источников энергии цементного завода станет альтернативное топливо, линию по производству которого из ТКО также планируется наладить в Мордовии. Но все же главным образом будет использоваться газ.