ПАО «ССК» изготовила для ВМФ РФ железобетонный причал и универсальный аппарельный съезд

© sudostroenie.info

© sudostroenie.info

ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» изготовила и отправила два заказа для ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Предполагается, что в ближайшие дни флот получит плавучий полутяжелый железобетонный причал проекта 824М и универсальный аппарельный съезд проекта. 617

Отметим, что отправке предшествовала работа государственной комиссии, которая приняла объекты без замечаний.

Причал железобетонный проекта 824М — справка Разработчик проекта — ЦКБ «Монолит"Длина — 36 мШирина — 9 мВысота борта — 2,6 мОсадка — 1,65 мВодоизмещение — 462 тШирина проезжей части — 6,9 мМатериал — железобетон

Универсальный аппарельный съезд проекта 617 — справка Разработчик проекта — ЦКБ «Монолит» Предназначение — установки плавучих причалов к необорудованному берегу при отсутствии корня для обеспечения схода на берег с понтонов причала гусеничной и колесной техники. Длина — ок. 45 мШирина — 12,4 мДлина основного понтона — 36 мШирина основного понтона — 8,19 мВысота борта основного понтона — 2,2 мДлина проставки — 7,2 мШирина проставки — 8,2/11,9 мВысота борта проставки — 2,2/3,1 м