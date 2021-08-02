В Москве начали производить лифты с системой бесконтактного управления

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Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) оснастил лифты своего производства системой бесконтактного управления. Она позволяет вызывать кабину через специальное приложение заранее, при этом нажимать на кнопки не потребуется.

Умный лифт оснащают специальным контроллером, который принимает сигнал мобильного телефона. Пользоваться таким лифтом легко: на смартфон нужно скачать приложение SmartAirkey и указать в нем нужный этаж и расстояние от пользователя до подъемника, при котором система автоматически пошлет сигнал вызова. Контроллер распознает потенциального пассажира с помощью сети Bluetooth.

Работу SmartAirkey можно синхронизировать со всей пропускной системой жилого комплекса — от въездных ворот до кабины лифта, если в них установить такие же контроллеры. Они универсальны и подходят для любых лифтов ЩЛЗ, причем приложение само направляет кабину на нужный этаж.

Новая система позволит застройщикам создавать единую среду доступа, обеспечив при этом безопасность жильцов. Вместо нескольких ключей и пропускных карт потребуется только смартфон. Дома с применением актуальных решений пользуются спросом — при покупке жилья горожане обращают внимание на удобные опции и технологичные новшества.

АО «Щербинский лифтостроительный завод» существует с 1943 года. Сегодня он стал одним из крупнейших в России производителей грузовых и пассажирских лифтов, а также проводит монтаж и обслуживание оборудования. Финансовый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» с середины 2019 года оказывает предприятию поддержку. Поэтапная модернизация завода позволит ЩЛЗ увеличить производство продукции почти на 30 процентов.