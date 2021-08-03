ОВК сертифицировала новую платформу и приступила к исполнению контракта на 1 000 единиц

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Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК», «Холдинг» или «Компания»), крупнейший производитель грузовых вагонов в России, получила сертификат соответствия «Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» на вагон-платформу модели 13-6724 и приступила к исполнению контракта на поставку 1 000 единиц в адрес транспортной компании Laude Smart Intermodal S.A.

НПК ОВК и Laude Smart Intermodal S.A. подписали контракт на разработку новой платформы осенью 2020 г. Инженеры ВНИЦТТ (входит в ОВК) разработали конструкцию вагона. На вагоностроительной площадке Холдинга в г. Тихвине были построены опытные образцы, которые к концу прошлого года прошли полный комплекс стационарных, ресурсных и ходовых испытаний. Во втором квартале 2021 года завершена процедура постановки вагона на производство и получен сертификат соответствия вагона модели 13-6724 требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава».

Вагон модели 13-6724 — первая на пространстве колеи 1520 мм платформа погрузочной длиной 46 футов и грузоподъемностью 80 тонн. Платформа предназначена для перевозки контейнеров массой брутто до 40 т и съемных кузовов, в первую очередь, в трансграничных перевозках с европейскими странами.

Экономический эффект транспортировки грузов в контейнерах на платформе ОВК достигается как за счет повышенной грузоподъемности самого вагона, так и увеличенного объема контейнеров (длина увеличена с 20 до 23 футов/до 7 010 мм). В таком контейнере можно разместить 13 палет размером 1 000×1 200 мм, в то время как в стандартном 20-футовом − только 11 палет. При перевозках тяжелых грузов, например, металлических конструкций, погрузка при использовании таких контейнеров составит 74,6 т, что на 10% больше по сравнению с показателями, которые демонстрируют массовые аналоги на рынке.

Генеральный директор Laude Smart Intermodal S.A. Марчин Витчак: «За три года взаимодействия с ОВК мы убедились в эксплуатационных преимуществах тихвинских вагонов. В нашем парке успешно работают 40-футовые платформы, которые курсируют между Россией и Польшей, и контейнеровозы типа Sgmmns для интермодальных перевозок по Евросоюзу. ОВК обладает необходимыми для нас как заказчика производственными возможностями, соблюдает сроки поставок и, главное, обеспечивает требуемое качество предоставляемой продукции. Мы рассматриваем дальнейшее пополнение своего парка вагонами ОВК».