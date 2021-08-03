Ахтарская судоверфь спустила на воду НИС «Черноморец»

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Предприятие из Приморско-Ахтарского района Краснодарского края спустило на воду научно-исследовательский борт «Черноморец». Компания построила катамаран с нуля спустя 10 лет простоя мощностей, выиграв тендер среди семи подобных предприятий Южного федерального округа.

Во время строительства катамарана специалисты проработали эргономику, автономность и удобство использования судна в поисковой деятельности.

В ближайших планах — проведение ходовых испытаний. После — начало выполнения прямых обязанностей: поиск в акватории Черного и Азовского морей затонувшей военной техники.

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