Ахтарская судоверфь спустила на воду НИС «Черноморец»
Предприятие из Приморско-Ахтарского района Краснодарского края спустило на воду научно-исследовательский борт «Черноморец». Компания построила катамаран с нуля спустя 10 лет простоя мощностей, выиграв тендер среди семи подобных предприятий Южного федерального округа.
Во время строительства катамарана специалисты проработали эргономику, автономность и удобство использования судна в поисковой деятельности.
В ближайших планах — проведение ходовых испытаний. После — начало выполнения прямых обязанностей: поиск в акватории Черного и Азовского морей затонувшей военной техники.
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03.08.2114:49:05