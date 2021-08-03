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Судостроение и судоходство

Ахтарская судоверфь спустила на воду НИС «Черноморец»

 © prahtarsk.ru

Предприятие из Приморско-Ахтарского района Краснодарского края спустило на воду научно-исследовательский борт «Черноморец». Компания построила катамаран с нуля спустя 10 лет простоя мощностей, выиграв тендер среди семи подобных предприятий Южного федерального округа.

Во время строительства катамарана специалисты проработали эргономику, автономность и удобство использования судна в поисковой деятельности.

В ближайших планах — проведение ходовых испытаний. После — начало выполнения прямых обязанностей: поиск в акватории Черного и Азовского морей затонувшей военной техники.

 © prahtarsk.ru
Источник: https://sudostroenie.info/novosti/33883.html

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Краснодарский край
  • Clausson Clausson
    03.08.2114:49:05

    Ахтарская судоверфь… Обалдеть.

    Насколько помню эти ребята долгие годы выживали предоставляя услуги зимней швартовки и осуществляя мелкие «штукатурно-молярные» работы на судах.

    То, что они после многолетнего полного простоя мощностей смогли что-то построить очень дорогого стоит.

    Молодцы!

    ***

    Нашел вот:

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Clausson~14:53 03.08.21
    #1237087
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