Компания «Сервосила» начала выпуск двигательных контроллеров управляемых из ОС Astra Linux

Контроллер бесколлекторного двигателя © www.servosila.ru

Компания Сервосила выпустила в продажу контроллеры бесколлекторных двигателей, проверенные в работе с российским дистрибутивом Astra Linux.

Astra Linux — операционная система на базе ядра Linux, созданная для комплексной защиты информации и построения защищённых автоматизированных систем. Востребована в первую очередь в российских силовых ведомствах, спецслужбах и государственных органах. Обеспечивает степень защиты обрабатываемой информации до уровня государственной тайны «особой важности» включительно. Сертифицирована в системах сертификации средств защиты информации Минобороны, ФСТЭК и ФСБ России. Включена в Единый реестр российских программ Минкомсвязи России.

Сервоконтроллеры Сервосила (англ. brushless motor controllers) — это модули управления для серво- и тяговых электроприводов. Контроллеры превращают любой бесколлекторный электродвигатель в сервопривод или в интеллектуальный тяговый электропривод. Контроллеры предназначены для управления бесколлекторными двигателями любых производителей в сочетании с различными энкодерами абсолютного положения вала или без них. Для подключения к управляющим компьютерам АСУ или к бортовым системам управления контроллеры предоставляют интерфейсы управления CANbus/CANopen и USB 2.0

Драйверы бесколлекторных двигателей Сервосила хорошо комбинируются с волновыми редукторами Сервосила.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/K198uylXM00

Модули управления бесколлекторными двигателями подключаются к Astra Linux через USB порт. Установки драйверов не требуется, так как устройства автоматически определяются в Astra Linux, как виртуальные последовательные порты. Для разработки программ, управляющих контроллерами Сервосила через USB, в общем случае не требуются какие-либо специализированные библиотеки, SDK или средства разработки кроме тех, которые уже имеются в Astra Linux. Разрабатывать программы можно на языках C/C++, Java, Python, MATLAB, или любых других, которые могут работать с виртуальными COM-портами.

Компания Сервосила изначально разработала данные контроллеры для применения в своих собственных продуктах — руках-манипуляторах и сервоприводах. Технология этих контроллеров прошла несколько итераций разработки и совершенствования и включила в себя значительный опыт, накопленный компанией в процессе эксплуатации своих роботов в различных, зачастую экстремальных, условиях. С тех пор контроллеры СЕРВОСИЛА нашли широкое применение в самых различных отраслях промышленности и науки, — везде, где требуется компьютерное управление бесколлекторными двигателями. Купить контроллеры бесколлекторных двигателей можно в различных российских Интернет-магазинах.

Компания Сервосила производит волновые редукторы, драйверы бесколлекторных двигателей, сервоприводы, роботы и программное обеспечение с искусственным интеллектом.