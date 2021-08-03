Головное судно «Метеор 120Р» спущено на воду в Нижегородской области

© pravda-nn.ru

3 августа 2021 года ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева спустило на воду головное судно модели «Метеор 120Р».

Каждый «Метеор 120Р» вмещает до 120 человек, автономность его плавания составляет восемь часов, а дальность хода — 700 километров. «Метеоры» могут перемещаться по любым полноводным рекам, в том числе их можно использовать для пассажирских перевозок в северных регионах России, где не слишком хорошо развита дорожная сеть.

Новые суда дают возможность запускать новые маршруты, повышать транспортную доступность населенных пунктов в регионах. Проектирование судна велось в рамках госпрограммы развития судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений до 2030 года при поддержке Минпромторга России. Обновление и пополнение пассажирского флота в регионах этими новыми, современными судами стало возможным благодаря государственной программе льготного лизинга. При создании «Метеора» были учтены все пожелания пассажиров и эксплуатантов подобного рода судов. Получилось современное, безопасное и комфортабельное для пассажиров и экипажа судно.

«Метеор 120Р» — это совершенно новое переосмысленное видение модели, отвечающее требованиям времени по дизайну, безопасности и комфорту.

«Центральное конструкторское бюро Алексеева всегда славилось своим научным потенциалом и проектами скоростных судов, не имеющих мировых аналогов.

Первые два судна «Метеор 120Р» будут эксплуатироваться в Ханты-Мансийском автономном округе. На сегодняшний день там уже эксплуатируется несколько других современных судов на подводных крыльях, произведенных ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, — «Валдай 45Р».

«Отличительная черта нашего края — наличие большого количества водоемов, сотни тысяч водных объектов, включая такие великие реки, как Иртыш и Обь. В нашем регионе есть труднодоступные поселения, в которые сезонно можно добраться водным транспортом. Сегодняшний «Метеор» мы зачисляем на службу югорчанам. Соглашение о постройке и поставке двух теплоходов «Валдай 45Р» с центральным конструкторским бюро имени Р.Е. Алексеева мы подписали в 2018 году. В 2019 году, когда спускали на воду «Валдаи», договорились о строительстве «Метеоров». Также начали прорабатывать вопрос создания плавучей поликлиники», — сказала на церемонии спуска судна на воду представитель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

© pravda-nn.ru

Первые пассажиры нового "Метеора" © pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин