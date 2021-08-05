Амурский ГХК в июле 2021

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В июле на площадку строительства установки пиролиза доставлено первое технологическое оборудование — самая большая колонна Амурского газохимического комплекса — водной промывки пирогаза. Разгрузка на временном причале р. Зея вблизи г. Свободный проводилась с помощью двух кранов грузоподъемностью 1 350 тонн каждый.

Для беспрепятственной транспортировки уникального гиганта (вес около 1,5 тыс. тонн, длина — 80,6 метра) по «последней миле» — пути от причала до места монтажа — был осуществлен демонтаж пролёта железнодорожного путепровода. По завершению операции пролет был смонтирован обратно на свое место. В целях безопасности дорожного движения транспортировка колонны по участку региональной трассы осуществлялась в ночное время. В итоге 14-километровый путь колонна преодолела за два дня.

Для монтажа тяжелого технологического оборудования на строительной площадке стартовала сборка специализированного крана грузоподъемностью 2,5 тыс. тонн.

Одновременно в российский порт Де-Кастри прибыла вторая единица оборудования установки пиролиза — C3 Splitter, которая предназначена для выделения товарного пропилена. Ее масса составляет 968 тонн, длина — 111 метров.

Всего в навигацию 2021 года планируется доставить около 12 тысяч тонн крупногабаритного оборудования АГХК. Под хранение поступающих крупнотоннажных грузов проводится расширение временного причала на р. Зея — ведется устройство плит, монтаж ограждения и освещения.

На площадке строительства полимерных установок погружено 3,3 тыс. свай из 27 тыс. шт., выполнено почти 990 м3 бетонных конструкций ниже нуля из 67,5 тыс. м3.

В июле было произведено бетонирование плиты перекрытия блока силосов логистического комплекса площадью 1 200 м2. Использовано около 1 000 м3 бетона, произведенного на растворобетонной установке АГХК. Смонтировано 260 тонн металлоконструкций. Параллельно завершается сборка первых 5 силосов хранения готовой продукции из 36 шт.

Продолжается строительство цеха по изготовлению железобетонных свай, который уже выпускает готовую продукцию — изготовлены 396 свай для строительства объектов общезаводского хозяйства.

Вблизи строительной площадки возводятся кемпы для проживания ИТР. Выполняется строительство пяти гостиниц, досугового центра со спортзалом и теплого перехода.

При участии АГХК в городе Свободный проводится реконструкция стадиона «Локомотив» — выполняется устройство открытых спортивных площадок, замена покрытия футбольного поля, беговых и пешеходных дорожек, замена трибун 738 мест и входной группы.