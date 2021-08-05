Мордовское ООО «Хорошее дело» ввело первый производственный корпус на 1200 коров

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Мордовское ООО «Хорошее дело» ввело в эксплуатацию первый производственный корпус на 1200 коров.

Предприятие продолжает реализацию инвестиционного проекта «Строительство молочного комплекса на 6450 голов фуражных коров». На реализацию проекта будет направлено 6,0 млрд рублей. На данном этапе строительства за счет внебюджетных источников освоено 1,4 млрд руб.

Полная проектная мощность комплекса в Дубенском районе составит более 52 тыс. тонн молока в год (200 тонн в сутки).

Ввод в строй объекта позволит создать более 130 рабочих мест.

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Строительство стартовало в 2017 году, завершение запланировано на 2025 год. При этом группа рассчитывает закончить строительство раньше и ввести комплекс уже в 2023 году. В него, в частности, войдут 6 корпусов для содержания дойного стада, два доильных зала (большой и малый), 7 телятников. Также будут построены молочная кухня, гаражи для транспорта, административный корпус.

Привлечение финансовых средств и развитие экономики на ближайшую перспективу является ключевым условием создания благоприятного инвестиционного климата в Дубецком районе. Только за 2020 год крупными и средними предприятиями привлечено в экономику порядка 690 млн рублей, в том числе 84 млн рублей за счет бюджетных средств.