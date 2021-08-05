В Тутаеве Ярославской области открыта фабрика по производству мороженого

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5 августа состоялось открытие фабрики по производству мороженого на территории опережающего развития Тутаев в Ярославской области.

Производительность нового предприятия на первом этапе составит до 3 тыс. тонн продукции в месяц. При выходе на полную мощность в первом квартале 2022 года объёмы производства планируется нарастить до 7 тыс. тонн в месяц.

Инвестором выступило ООО «ТД «Айсберри», вложившее в строительство и оборудование первой очереди предприятия 1,3 млрд рублей.

Создано 500 рабочих мест, численность персонала будет увеличена по мере наращивания производства.

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Соглашение о реализации инвестиционного проекта с инвестициями в 2,5 млрд рублей было подписано с компанией «Айсберри» на агропромышленной выставке «Золотая осень» в октябре 2019 года.

Большинство специалистов из Тутаевского района, есть из Ярославля и Рыбинска. Надеюсь, что вместе до конца года на нашей фабрике выпустим вкусное мороженое под брендом «Ярославия». Ещё 15 месяцев назад здесь было чистое поле, а сегодня — современное предприятие.

Кроме производственных цехов на фабрике будет работать медийно-развлекательный комплекс «Музей отечественного мороженого», посвященный истории, технологиям и перспективам отрасли. Посетители смогут увидеть процесс создания сладкого лакомства.

В 2020 году в Ярославской области произведено 1530 тонн этого вида товара, что составляет 163% к уровню 2019 года. При выходе фабрики «Айсберри» в Тутаеве на проектную мощность в области планируется увеличение объемов производства до 85 тысяч тонн в год.В регионе сейчас выпускают мороженое ООО «Рыбинский молочный завод», ООО «Рамоз», ООО «Ярмолпрод». Кроме фабрики в Тутаеве в этом году начало работать предприятие в городском округе Переславль-Залесский. В будущем производством мороженого планирует заняться и компания «Космол», соглашение с которой подписано в июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме.

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