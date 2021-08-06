ЧМЗ выпустил и испытал инновационную крановую установку

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На днях ОАО «ЧМЗ» успешно завершило испытания новой модификации крановой установки ЧЕЛЯБИНЕЦ серии «ПРОФИ» грузоподъемностью 35 тонн на шасси УРАЛ-5323 с колесной формулой 8×8.

Эта модель эксклюзивна: ни одно отечественное краностроительное предприятие не выпускает автокраны такого номинала на базе шасси Миасского автозавода. Совсем скоро автокран будет отгружен Заказчику в Хабаровский край.

О планах освоения серийного производства автокранов КС-55733 г/п 35 тонн Челябинский механический завод объявил еще в первом квартале 2021 г. Первую модель «ПРОФИ» на базе шасси Урал-73945 (6×4) завод продемонстрировал в мае на международной выставке строительной техники и технологий «BAUMA CTT RUSSIA 2021» в Москве. Тогда крановая установка вызвала большой интерес потребителей, а в сентябре уже несколько автокранов этой серии поступят к заказчикам в разные регионы страны.

Также в сентябре в Сибирь отправится автокран КС-55733 г/п 35 тонн на шасси КАМАЗ-63501 (также 8×8). Новинку с улучшенными техническими характеристиками с нетерпением ждет одна из ведущих компаний по транспортировке газа в Красноярском крае.

Инновационная серия автокранов ЧЕЛЯБИНЕЦ «ПРОФИ» символизирует внедрение новых и уникальных конструкторско-технологических решений: электрических и гидравлических систем; усовершенствованной компонентной базы крановых установок для повышения надежности и эффективности эксплуатации; увеличения грузовых и высотных характеристик; расширения функционала, обеспечения современными способами мониторинга и контроля безопасности выполнения грузоподъемных работ.

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