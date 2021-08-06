В Череповце стартовали работы по монтажу главного пролетного строения моста через реку Шексну

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Сегодня в городе Череповце Вологодской области на мосту через реку Шексну в створе улицы Архангельской начались работы по монтажу главного пролетного строения моста, который соединит две части города.

Навесная сборка будет проводиться с двух сторон от опор № 7 и 8 укрупненными блоками навстречу друг другу. Всего планируется смонтировать по восемь блоков с каждой стороны и один центральный замковый блок. Сначала их соберут на берегу, а затем на специальных плавсредствах доставят к месту подъема, где в дальнейшем закрепят вантами к пилонам моста. Завершится монтаж объединением двух частей пролетного строения замковым блоком в середине судоходного пролета. Окончание всех работ по сборке пролетного строения намечено на январь 2022 года.

Движение по автодорожному вантовому мосту через Шексну предусмотрено по шести полосам. Протяженность искусственного сооружения вместе с подходами — 8,9 км, из них длина самого моста составит 1,1 км (ширина — 30,6 м).

В 2017 году дорожники начали строительство подходов к мосту (I пусковой комплекс), а с 2019 года работы продолжились уже на II-IV пусковых комплексах. Сейчас на объекте трудятся свыше 700 человек, задействовано около 100 единиц спецтехники. Ведутся работы по переустройству коммуникаций на обоих берегах. На подходах к мостовому сооружению со стороны улицы Архангельской в полном объеме выполнено переустройство теплосетей, кабелей связи, возведено земляное полотно, песчаное, щебеночное и асфальтобетонное основания.

На сегодняшний день на объекте возведены 13 опор, близятся к завершению работы еще на двух. Мостовики уже приступили к монтажу вант в пролете опор № 8 и 9. Всего на мосту будут смонтированы 72 ванты общим весом 270,5 тонн. Также рабочие закончили надвижку пролетного строения между опорами № 6 и 7. В настоящее время общая сборка металлического пролетного строения обеспечена на 941 м (85%).

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На Южном шоссе в завершающей стадии находится устройство земляного полотна, щебеночного и асфальтобетонного основания, бортового камня, а также переустройство всех коммуникаций. Кольцевая развязка на примыкании проспекта Октябрьский готова на 80%, продолжаются работы и на кольцевой развязке с автодорогой Сергиев Посад — Череповец.

В настоящее время готовность объекта составляет 66%. На конец 2021 года планируется достигнуть значения реализации объекта — не менее 80%.

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Общая стоимость строительства I-IV пусковых комплексов объекта — 17,2 млрд рублей, из них 11,4 млрд рублей выделены из федерального бюджета. Это стало возможным в том числе благодаря поддержке проекта Минтрансом России и Федеральным дорожным агентством. Кроме того, до конца 2021 года на строительство II-IV пусковых комплексов планируется довести еще около 2,5 млрд федеральных средств.

«Такая беспрецедентная финансовая поддержка обусловлена огромным значением моста как для жителей Череповца, так и для всей транспортной инфраструктуры Северо-Западного федерального округа, — отметил начальник Управления эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Андрей Самарьянов. — Город находится на пересечении важнейших транспортных артерий: федеральной трассы А-114 Вологда — Новая Ладога и региональной Р-104 Сергеев Посад — Череповец, Волго-Балтийского водного пути, Северной железной дороги. Возведение моста будет способствовать реализации промышленного потенциала города, укреплению транспортных и экономических связей внутри Вологодской области».

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Реализация проекта важна и для жителей самого Череповца: она будет благоприятствовать комплексному развитию территории и оптимизации транспортных потоков.

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Сейчас в Череповце функционирует единственный мост 1979 года постройки, требующий капитального ремонта и работающий на пределе пропускной способности. Это является существенным препятствием для реализации крупных инвестиционных проектов в металлургической и химической промышленности, в организации транзитного движения по федеральным и региональным дорогам, в обеспечении транспортной доступности к местам работы более 50 тыс. человек.

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Строительство нового мостового перехода через Шексну в створе улицы Архангельской позволит создать дублирующий маршрут, перераспределить транспортные потоки автотранспорта с выносом их за пределы центральных улиц Череповца, даст возможность реализовать крупные транспортные проекты на Волго-Балтийском водном пути и на Северной железной дороге в районе станции Череповец II, будет способствовать дальнейшему развитию индустриальных парков «Шексна» и «Череповец».