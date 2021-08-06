«Роснефть» началa поставки моторных масел в Венгрию

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«Роснефть — Смазочные материалы» — специализированное дочернее общество НК «Роснефть», начало поставку фасованных моторных масел для коммерческого и пассажирского автотранспорта в Венгрию.

В ассортимент первого заказа вошли масла: Rоsneft Diesel 1 SAE 30, Rоsneft Maximum 15W-40, Rоsneft Maximum 20W-50, произведенные на площадке Рязанского НПЗ с использованием современного пакета присадок. Rosneft Diesel 1 SAE 30 рекомендуется для эксплуатации в высокомощных дизельных двигателях магистральных грузовиков, дорожно-строительной и карьерной техники, для которых требуются масла эксплуатационного класса до API CF-4.

Масла Rosneft Maximum 15W-40, Rоsneft Maximum 20W-50 предназначены для применения в бензиновых и дизельных двигателях (в том числе оборудованных турбонаддувом) легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется использование масел до уровня API SG/CD.

ООО «РН — Смазочные материалы» продолжает расширять дистрибьюторскую сеть и увеличивать географию экспорта масел. В настоящее время масла «Роснефть» реализуются в 27 странах. В 2021 году к ним уже присоединились Бангладеш и Израиль.