Открыто движение по новому путепроводу на участке Юго-Восточной хорды в Москве

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Открыто движение по новому путепроводу через железнодорожные пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК). Это ключевой объект будущей трассы, строительство которой завершено уже на 40 процентов.

Строительство участка ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК началось в декабре 2019 года. Длина шестиполосной трассы составит около 1,5 километра без учета съездов на прилегающие улицы. Всего будет построено и реконструировано пять километров дорог.

Юго-Восточная хорда — один из крупнейших дорожных проектов столицы. Магистраль соединит Южную рокаду, Северо-Восточную хорду и протянется от Щербинки практически до шоссе Энтузиастов, 28 километров прямого хода. Со съездами и заездами — почти 100 километров, полсотни инженерных сооружений, бессветофорное движение. Это сложнейший проект, который улучшит движение почти в 20 районах Москвы, это, по сути, дела весь юго-восток. Улучшит движение на Третьем транспортном кольце и МКАД и снизит огромный поток машин, который сегодня двигается в центр города.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru