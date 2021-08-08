Полсотни газовых тягачей КАМАЗ-5490 отправились в Globaltruck

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В пятницу, 30 июля, в Наро-Фоминске (Московская область) состоялась торжественная церемония передачи крупной партии газомоторных автомобилей КАМАЗ-5490 в адрес компании Globaltruck.

В ходе мероприятия директор по закупкам ПАО «Глобалтрак менеджмент» Игорь Кривонос отметил, что компания продолжает программу обновления собственного автопарка с фокусом на повышение его экономической эффективности и, что особенно важно, экологичности. «Ранее мы использовали только зарубежные модели тягачей и полуприцепов, но при сложившемся паритете качества российской и зарубежной грузовой техники, и с учетом роста цен на импортные тягачи, выбор в пользу тягачей КАМАЗ для нас очевиден, — подчеркнул Игорь Кривонос. — До принятия окончательного решения по выбору модели мы тестировали в разных режимах тягачи КАМАЗ с двумя типами двигателя: битопливный и моногазовый. По итогам длительных тестов выбор был сделан в пользу тягача с моногазовым двигателем. Наша компания уже два года успешно эксплуатирует технику с аналогичным двигателем, установленным на европейских тягачах. Данные машины демонстрируют отличную экономику и эксплуатационные характеристики в нашей уникальной технологии „Экспресс доставка“. Приобретение 50-ти газовых тягачей КАМАЗ станет первым опытом эксплуатации российской техники».

Globaltruck — один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков в России, является лидером на рынках Урала и Сибири, и вторым FTL-перевозчиком на российском рынке по размеру парка. При этом парк Globaltruck является одним из самых молодых в отрасли — средний возраст тягачей насчитывает три года. Маршрутная сеть Globaltruck охватывает центральные регионы России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, также компания осуществляет доставку грузов между Россией и странами Евросоюза.