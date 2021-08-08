Смоленск светлый. Часть 1

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Как бесплатно поменять все светильники в городе? … ну, или почти бесплатно? Скажете, что это невозможно, бесплатный сыр может быть только в мышеловке, а я вам не на словах, а на деле готов все показать и доказать обратное. Для этого мы с вами сегодня переносимся в Смоленск, где компания «Световые Технологии ЭСКО», выиграв конкурс, с ноября 2019 по март 2020 года меняла уличное освещение по энергосервисному контракту.

Важно отметить, что за это удовольствие бюджет ничего не платил, прям коммунизм какой-то :). Хоть здесь у чиновников не придется спрашивать: «Где деньги, Зин?» :).

Компания сама поставила нужное оборудование (понятное дело, что всё было сторонами обговорено), провела демонтаж старых светильников, смонтировала новые, и всё за свой счет. Теперь лишь город выплачивает ежемесячные платежи в оплату этих услуг исключительно из достигнутой экономии, потому что светодиодные светильники намного более энергоэффективны, чем натриевые или ртутные, которые были здесь установлены. Чтобы понимать масштаб: были заменены 14 603 светильника, а также 276 шкафов управления наружным освещением. А ещё фишка данной истории в том, что 2000 с лишним светильников в центре города были объединены в сеть интернета вещей, беспроводная технология по протоколу LoRaWAN, т. е. была создана реальная база на перспективу.

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Смоленск — это один из древнейших городов России (первое упоминание в летописи относится к 863 году). А ещё он носит почётное звание «Город-герой» (с 6 мая 1985 года). В истории России известен как «город-щит», «щит России» и «город-ключ», который на протяжении многих веков служил надёжной защитой Москвы, ограждая её от посягательств ряда завистливых европейских соседей. И вот теперь его смело можно назвать городом-примером в плане работы с современным, более того, умным освещением. И всё-таки давайте по порядку.

Итак, энергосервисный контракт (англ. Energy Performance Contract) — это такой договор, в рамках которого одна сторона проводит энергетический аудит, на основании которого определяет возможности для экономии. Данный эффект достигается за счет реализации технических мероприятий (замена оборудования, ламп и т.д), обеспечивающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности. После чего за свой счёт реализует необходимые мероприятия по замене освещения в той или иной местности, или на определенном объекте. Другой же стороне остаётся лишь радоваться, как стало хорошо и светло, ведь она расплачивается за это лишь за счёт исключительно полученной экономии, причём это растягивается обычно на несколько лет. Так вот данная форма сотрудничества, например, в США появилась еще в конце прошлого столетия. У нас же в России массово эта история начала подниматься где-то с 2012 года, но и то пока темпами сильно меньше желаемых. Порядок заключения и регулирование энергосервисных контрактов происходит в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Заключение же энергосервисных договоров в бюджетной сфере регулируется Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Особенностям заключения энергосервисных контрактов посвящена также ч. 19 ст. 108 44-ФЗ.

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Обещали — получите! Контракт между Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска и компанией ООО «Световые Технологии ЭСКО» был подписан 15 ноября 2019 года. Цена вопроса 476, 056 млн рублей. Его условиями была прописана замена всех уличных консольных светильников, подключенных к муниципальным сетям. Как я уже сказал выше, в штуках это 14 603 светильников. При этом 2012 светильников получили модули связи по беспроводному протоколу LoRaWAN (функционал «умного города»). Кроме самих светильников обновке подверглась и сопутствующая инфраструктура, пришлось поменять 276 шкафов управления наружным освещением, чтобы был полный порядок. Причём чтобы получить максимальный эффект, к каждой улице города был индивидуальный подход. В рамках первоначального аудита пришло понимание, что в городе до реализации проекта наблюдался значительный «недосвет». В рамках реализованных мер город стал ярче, как минимум, на 25%, причём выше всяческих норм, заложенных в сводах правил и ГОСТах. Сам монтаж светильников закончился в конце марта 2020 года. Заявленная экономия на оплате электроэнергии на освещение равна 64%. Лично меня эта цифра сразу впечатлила. Срок действия контракта 7 лет. По его окончанию вся экономия будет оставаться в распоряжении городского бюджета.

Вот такой баннер я обнаружил на одном из домов города:

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Если честно, это история началась немного раньше. Всё дело в том, компания «Световые Технологии ЭСКО» — это дочка МГК «Световые Технологии», Между прочим, это крупнейший производитель и поставщик современных энергоэффективных светотехнических решений не только в России, но и на просторах СНГ. Каждый месяц компания способна производить до 750 000 штук различных светильников. Так вот в прошлом году я был у них на заводе в Рязани. Восхитившись самим производством, я намекнул, что хорошо бы посмотреть или побывать на тех объектах, где ваши светильники приносят пользу людям. «Не вопрос, подумаем!». И вот тут приходит сообщение: «У нас тут сервисная группа в Смоленск собралась, там мы недавно завершили большой проект. Интересно?» Конечно! Тем более, что в этом городе я ещё не был. Так я и сел к ним на хвост.

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Международная группа компаний «Световые Технологии» — это история от идеи до воплощения. У них даже есть собственный цех алюминиевого литья, производство драйверов и линз. Кроме этого, собственное бюро промышленного дизайна, которое успешно сотрудничает с ведущими дизайнерами Великобритании и Германии, штат высококвалифицированных R&D специалистов, а уж современные производственные мощности в правильном деле, как говорится, то, что доктор прописал и, конечно же, всё это дополняет профессиональная лаборатория.

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Компания МГК «Световые Технологии» начала свою деятельность в 1997 году, когда было принято решение об организации производства светильников. С этой целью она приобрела свой первый производственный цех, находящийся в Рязани.

И вот 1 августа 1998 года компания выпустила свой первый светильник. Их энергосервисное подразделение ООО «Световые Технологии ЭСКО» было зарегистрировано 7 сентября 2015 года. Сегодня эта организация разрабатывает и реализует комплексные решения по сбережению энергетических ресурсов в освещении, предлагая полный пакет услуг — от аудита и консалтинга, с разработкой технических решений, до внедрения и обслуживания реализованных проектов.

И таких реализованных историй у них уже немало. Так в рамках энергосервисных контрактов на данный момент они поменяли наружное освещение ещё в городах: Курск, Иваново, Владимир, Ковров, Александров, Гусь-Хрустальный, Камешково, Рошаль, Невинномысск, Анапа и т. д. Если переводить на денежные рельсы, то сумма реализованных энергосервисных контрактов по модернизации освещения в городах уже приближается к 2,5 млрд. рублей. Кстати, ряд энергосервисных проектов уже успешно завершены, подписаны акты о достигнутой экономии, например, в городе Коврове проект завершен досрочно, менее чем за 5 лет вместо 7 достигнут заявленный уровень экономии.

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Чтобы быстро погрузиться в тему, мы первым делом заехали в диспетчерский пункт, откуда и ведётся мониторинг работы городского освещения. Здесь же установлен разработанный компанией программный комплекс АСКУЭ/АСУНО.

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Их приложение в режиме реального времени позволяет находить светильники с неполадкой, что в свою очередь даёт возможность оперативно направить туда специалистов для устранения проблем. Те же светильники, которые подсоединены в сеть интернета вещей, в основном располагаются на центральных улицах города, где интенсивность автомобильных и людских потоков намного больше, управлять ими можно в отдельности каждым, запрограммировав их на различные сценарии освещенности. Так в часы высокой естественной освещенности или при низком трафике ночью свет можно немного притушить, а когда надо — добавить. А ведь за счёт этого получается очень приличная экономия для бюджета, при этом всё по-честному, не надо спекулировать с самими лампочками в ущерб правому делу.

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В рамках первоначального аудита силами компании Световые Технологии ЭСКО была проанализирована и далее смоделирована более правильная система освещения города, теперь в рамках построенной цифровой модели управления есть точные данные прямо по каждой опоре и светильнику (тип, мощность и т. д. ), что также значительно упрощает жизнь. Вот эти зеленые прямоугольники и есть трансформаторные подстанции, к которым подсоединены шкафы управления наружным освещением. А названы они так для удобства, по наименованию подстанции, где они расположены. При клике на них можно спокойно посмотреть всю опреративную информацию, что очень удобно. Сама подстанция — это, как паук, от её шкафа отходят линии в разные стороны, подсоединённые непосредственно к светильникам. По сути, это просто такой выключатель. Каждая такая подстанция может отвечать за 100 — 200 и даже 300 светильников, с другой стороны в сельской местности такая же подстанция может контролировать и 4 светильника. Так как мы тут днём, то практически все подстанции выключены, и они на мониторе показаны зеленым цветом, т. е. там всё хорошо. Например, те, что перечеркнуты, на данный момент не в сети, а желтым цветом отражаются те, что включены. В нашем случае тоже всё отлично, просто ночью данные подстанции вылетели из сети, был небольшой сбой и пропала с ними связь, уже с этой проблемой также разобрались. Если есть авария на линии, загорается красный цвет, плюс подаётся звуковой сигнал. Всего выведено на монитор 322 подстанции города и из ближайших населенных пунктов. Отсюда ими можно с легкостью управлять.

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Между прочим, данный проект по модернизации освещения в Смоленске вошёл в число победителей рейтинга «Global SSL Showcase Top100», организуемого некоммерческим международным светотехническим альянсом ISA. ISA — это такой международный альянс в области светотехники, куда входят региональные объединения, университеты и ведущие игроки рынка твердотельного освещения. Недаром же компания живёт под лозунгом — «Больше качественного света! Мы освещаем ваши успехи!».

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И тут знакомые имена, как рыбак рыбака видит издалека, так и лидеры притягиваются друг к другу. Партнёром при создании сети базовых станций для коммуникации по системе LoRaWAN выступила компания «ЭР-Телеком» с пермской пропиской.

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Как мы видим, в базовой версии тут 5 режимов яркости. Понятное дело, что чаще всего в деле автоматический режим, который настроен по согласованию с администрацией города.

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А теперь в поля-поля:

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Вот как-то так и выглядит начинка шкафа управления наружным освещением (ШУНО):

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Ещё раз на месте закрепил материал, посмотрел, как выглядят их светильники.

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Кстати, всем потребителям при выборе светодиодных светильников рекомендую обращать внимание: литой или экструзионный корпус вам предлагается. Да, литой корпус дороже, зато он и надёжнее, долговечнее и имеет лучший теплоотвод, что очень важно для светодиодов. Поэтому производство таких светильников не каждое предприятие себе может позволить. А ещё, выбирая продукцию МГК «Световые Технологии», вы можете быть уверены, что даже через несколько лет обязательно найдете нужную запчасть к ним. К сожалению, обычно бывает, когда различные тендеры выигрывают компании, для которых прежде всего прибыль, а не честь, они поставляют по факту какой-нибудь дешевый Китай, и, по сути, светильник сломался — и его можно выкидывать. Также обязательно при выборе светильников обращайте внимание на параметр светоотдачи. Это такая величина, которая показывает, какой световой поток выдает светильник с 1 Вт мощности. На сегодня хорошим показателем по рынку является величина 160 лм/Вт. Для примера, светодиодный LED-светильник мощностью 94 Вт со светоотдачей 160 лм/Вт будет давать столько же света, как светильник с лампой мощностью 250 Вт. Вот на таких примерах и получается экономия.

© live.staticflickr.com

А вот как раз пример светильника, управляемого по сети LoRaWAN на одной из центральных улиц Смоленска:

© live.staticflickr.com

Кстати, в перспективе действующая инфраструктура позволит, например, данные осветительные опоры нагрузить и другими датчиками или камерами, которые будут передавать нужные данные по уже установленным каналам связи. Опять одни плюсы от работы Световых Технологий ЭСКО.

© live.staticflickr.com

А далее у нас были покатушки по ночному городу, где при мне провели диммирование (управление интенсивностью освещения), чтобы на деле понять за счёт чего и происходит экономия для города.

© live.staticflickr.com

А что, довольно удобно, можно управлять освещением города как станционарно, так и с помощью обычного смартфона.

© live.staticflickr.com

Как мы видим, приборам всё нравится (ровный свет, комфортная температура света, нужный угол наклона — это я ещё от себя добавил). Натриевые светильники, которые тут были раньше установлены, работали в нештатном режиме («гудели», светили тусклее), либо не включались вообще. Что, естественно, приводило к недовольствам горожан. Почему же именно ООО «Световые Технологии ЭСКО» в этом проекте оказались на коне, тут как раз всё просто. Изготовить качественный светильник сложно, но можно, поэтому и ниша такая конкурентная. Заморозить значимые ресурсы, есть и такие игроки на рынке энергосервисных контрактов. А вот чтобы подрядчик ещё несколько лет сам отвечал за работоспособность оборудования и монтажа, такое удовольствие далеко не все позволить могут. В нашем же случае компания уверена в себе и в своём продукте, поэтому и может себе позволить даже на таких условиях. Напомню, в рамках договора компания дала гарантию на монтаж — 2 года, а на работу оборудования на весь период контракта — 7 лет. А ещё, когда проходил собственно сам монтаж светильников, ребята решили играть в открытую. Они просто взяли и открыли доступ к онлайн-карте и любой житель города мог видеть, поменяли на его улицах свет или ещё нет.

Прибор для измерения освещённости называется люксметр:

© live.staticflickr.com

Для наглядности прикреплю сюда ещё и небольшой видеоролик о том, как было-стало:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eVxUTkxMyIY

Короче, резюме, надо брать! Лично я бы хотел, чтобы и в нашем городе улицы освещали именно их светильники, энергосервисные контракты нам в помощь, так что всем чиновникам, принимающим решения, рекомендую, берите пример у Смоленска! Тем более, что сейчас, как мы видим, современные светотехнические и финансовые технологии позволяют городам проводить модернизацию уличного освещения практически без затрат из бюджета. Простые люди вам за это точно скажут спасибо.

А я в завершении хочу поблагодарить за свой досуг компанию ООО «Световые Технологии ЭСКО», с вами, как оказалось, было совсем не скучно, дальнейшего вам роста!

Репортаж с завода в следующие выходные. До новых встреч, друзья!

Сообщение подготовлено совместно с Human RS