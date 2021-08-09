Компания «Биннофарм Групп» завершила модернизацию фармацевтического завода «Биоком» в Ставрополе

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Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» завершила инвестиционный проект по модернизации завода «Биоком» в Ставрополе. В развитие предприятия вложено около 1 млрд рублей.

«Мы оснастили „Биоком“ современным оборудованием европейского производства, в том числе, внедрили ранее не применявшуюся на заводе технологию грануляции. Также создали технологическую лабораторию, где нарабатываются образцы для клинических исследований и совершенствуется процесс изготовления препаратов, — рассказывает генеральный директор „Биннофарм Групп“ Рустем Муратов. — Модернизация позволила вывести предприятие на новый технологический уровень и повысить показатели эффективности. В этом заключается подход „Биннофарм Групп“ к развитию производственных площадок».

Внедрение новых технологий, позволило включить в продуктовый портфель новые препараты, которые изготавливаются с их применением — параллельно с модернизацией завода, компания проводила НИОКР и регистрировала новые МНН. В результате портфель производственной площадки увеличился на треть — до 42 наименований, 16 из которых входят в перечень ЖНВЛП. Это препараты для лечения заболеваний нервной системы, желудочно-кишечного тракта, туберкулеза, профилактики гриппа и ОРВИ.

«В рамках инвестиционного проекта у нас прошло полное обновление производственной площадки в Ставрополе. Было заменено оборудование на более современное, европейских производителей. Это позволило нам увеличить номенклатуру выпускаемых лекарственных препаратов до 42 (с ростом на треть — прим. ТАСС), из них 16 — жизненно необходимые лекарственные препараты. В проект вложен 1 млрд рублей», сообщила директор по производству производственной площадки «Биннофарм групп» в Ставрополе Марина Нерсесян.

«Биоком» является единственным предприятием в крае, выпускающим препараты в твердых лекарственных формах. Завод выпускает препараты для лечения заболеваний нервной системы, желудочно-кишечного тракта, туберкулеза, профилактики гриппа и ОРВИ. Новое оборудование позволило повысить эффективность работы, завод может выпускать до 26 млн упаковок препаратов ежегодно.

«Оборудование более высокой производительности, это позволяет сократить время производства и нарастить мощности. Например, машина покрытия — серия покрывалась раньше в три этапа, на этом оборудовании мы покрываем серию единовременно. Конечно, производственное время сокращается, что повышает эффективность предприятия», — пояснила директор по производству производственной площадки «Биннофарм групп» в Ставрополе Марина Нерсесян.

Справка

ЗАО «Биоком» было основано в 1991 году в качестве производителя иммунобиологических препаратов, недавно предприятие отметило свое тридцатилетие. Сегодня «Биоком» специализируется на производстве твердых лекарственных форм. Площадка соответствует всем требованиям стандартов GMP и прошла первый этап на пути к сертификации по Правилам ЕАЭС — директор по качеству и начальник отдела обеспечения качества «Биоком» аттестованы в качестве Уполномоченных лиц по требованиям ЕАЭС.

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» объединяет 5 производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО «Синтез» (г. Курган), ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь). Образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система».

Предприятия «Биннофарм Групп» производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей — более 450 регистрационных удостоверений. Помимо производства препаратов, рекомендованных Министерством здравоохранения Российской Федерации для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, на производственных площадках «Биннофарм Групп» выпускается вакцина от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции.

https://tass.ru...nomika/12075837