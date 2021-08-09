Компания «КиберОне» развивает проект детского компьютерного образования «КиберШкола»

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Компания «КиберОне», резидент технопарка высоких технологий Свердловской области, развивает проект детского компьютерного образования.

Современное цифровое образование должно иметь прикладной характер с освоением платформ по созданию сайтов, мульт-презентаций, программирования, например, на основе популярной игры Minecraft. Детям интересно конструирование мобильных приложений, игр, основы создания собственных сайтов и кибербезопасность. Проект компании дает все современные навыки, зная, что они будут востребованы в будущем, и дополняет структурирующими базовыми знаниями, например, есть построение модулей, продвижение сайтов и т. д.

Директор по стратегическому развитию «КиберОне» Ольга Апалькова рассказала о проекте «КиберШкола»:

"Началось все с простого родительского запроса. «Моему сыну было семь лет, когда я начала искать образовательный центр, где можно было бы полноценно получить навыки и умения по компьютерным технологиям для детей. Но найти ничего стоящего не удалось. Я поняла, что нужно создать кибершколу, посвященную цифровым технологиям, где ребенок будет обучаться несколько лет по системной программе».

Апалькова Ольга, основатель компании «КиберОне», член Российской Гильдии Маркетологов. Образование высшее: Математика и информационные технологии, МВА. Запуск более 20 успешных федеральных бизнес-проектов.

Сегодня в программе КиберШколы — более 60 направлений.

Ребенок сможет изучить самые трендовые направления в сфере цифровых технологий мирового уровня.

Основная задача — дать ребенку возможность понять, что ему действительно интересно, чтобы профессионально углублять знания в определенной или в нескольких тематиках.

— дополненная и виртуальная реальность

— 3D-моделирование и разработка игр

— прототипирование и создание сайтов и мобильных приложений

— изучение популярных языков программирования

— основы создания сайтов

— кибербезопасность

— ведение блогов

— иcкусственный интеллект

— мультипликация

— изучение английского для IT и др.

Каждая возрастная группа детей обучается по авторской долгосрочной программе, составленной специалистами в сфере IT-технологий, психологами и педагогами.

Результатом каждого модуля является создание собственного IT-продукта, который можно показать друзьям и родственникам.

Поступая в КиберШколу, ребенок начнет осваивать знания с нуля и к возрасту 14-15 лет будет обладать основными базовыми знаниями в сфере IT, получит сертификат международного образца.

В результате обучения в КиберШколе у ребенка развивются навыки и умения: критическое и логическое мышление, скорость принятия решений, искусство презентации, самомотивация, навык ведения переговоров, лидерство, работа в команде.

Ребенок овладевает прикладными навыками цифровой среды и базовым английским языком, увереннее чувствует себя со сверстниками. Самостоятельно сможет обеспечить кибербезопасность семьи и помогать родителям в продвижении бизнеса.

«КиберОне» сегодня работает в 24 странах и более 235 городах. Программы переведены на множество языков мира.

Кстати, проект Первой Международной КиберШколы будущего для нового IT-поколения «КиберОне» в ноябре 2020 года вошел в перечень готовых решений для старта своего бизнеса, рекомендованных Сбербанком. https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/franchises/detail/kiberone

Сайт проекта https://kiber-one.com/main/