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Информационные технологии

Началась укладка трансарктической оптоволоконной линии Мурманск — Владивосток

Полярный экспресс: началась укладка трансарктической оптоволоконной линии Мурманск - ВладивостокПолярный экспресс: началась укладка трансарктической оптоволоконной линии Мурманск - Владивосток © sudostroenie.info

Судно-кабелеукладчик начало работу по прокладке трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи Мурманск — Владивосток проекта «Полярный экспресс».

Старт был дан в селе Териберка Мурманской области на берегу Баренцева моря с помощью горизонтального бурения. Далее работы будут проходить в Баренцевом море в восточном направлении. Весь кабель укладывается с заглублением до 1,5 м для защиты кабеля от траления и постановки на якорь судов.

Первую партию кабеля в 400 км изготовили на недавно открытом мурманском заводе «Управления перспективных технологий».

Судно-кабелеукладчик за день сможет прокладывать свыше 12 км кабеля. Линия пройдёт через Амдерму, Диксон, Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Ожидается, что кратчайшая оптоволоконная линия между Европой и Азией станет альтернативой спутниковой связи в северных широтах, обеспечит надёжную и доступную связь и быстрый Интернет в российской Арктике.

Всего в работе по прокладке ВОЛС будут участвовать девять судов: четыре изыскательских, три судна обеспечения и два кабелеукладчика Northern Wave и Yauza. Первая линия проекта «Полярный экспресс» Териберка — Амдерма должна быть запущена в следующем году.

Специальная береговая станция с необходимым оборудованием в Мурманской области (в Териберке) уже построена. «Сейчас возведение такой базы ведется в Амдерме (НАО), где мы планируем также попробовать развернуть ветрогенераторы как альтернативный источник энергии», — пояснил гендиректор «Управления перспективных технологий».Проект трансарктической подводной оптоволоконной линии связи под названием «Полярный экспресс» предполагает прокладку 12 650 км кабеля из шести пар оптических волокон пропускной способностью до 104 Тб/с.

Стоимость проекта оценивается в 65 млрд рублей. Для прокладки линии будет использован целый флот кабельных, вспомогательных и научно-исследовательских судов. Срок реализации проекта — 2026 год.

Кратчайшая оптоволоконная линия между Европой и Азией станет альтернативой спутниковой связи в северных широтах, обеспечит надежную и доступную связь и быстрый интернет в российской Арктике. «Полярный экспресс» призван обеспечить цифровую составляющую развития Северного морского пути, его портовой инфраструктуры, а также нефтегазовых и экологических проектов в Арктике. Проект был анонсирован на выставке «Транспорт России» в ноябре прошлого года и реализуется по заказу Минтранса РФ при поддержке Росморречфлота, Росморпорта и ФГУП «Морсвязьспутник». Подробнее о нём можно прочитать в специальном материале .
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment..._nachalas_v_murmanskoy_oblasti.html

Северный морской путь, Полярный экспресс, ВОЛС
  • alex4spb alex4spb
    09.08.2113:25:23

    кстати, кабель наш, отечественный.

    производится в Мурманске.

    проектная мощность завода — 3 000 километров кабеля в год.

    #1237411
    • d-rs.livejournal.com d-rs
      09.08.2113:53:42

         

      Ещё надо бы самим донные закапывалки делать. Они и для труб, и для кабелей нужны.

      Отредактировано: d-rs.livejournal.com~13:54 09.08.21
      #1237413
    • Нет аватара 0SD0S
      09.08.2114:41:49

      Первую партию кабеля в 400 км изготовили на недавно открытом мурманском заводе «Управления перспективных технологий».

      В тексте об этом упоминается

      #1237421
  • Нет аватара POLO
    09.08.2114:15:22

             

    Все здорово! Только может кто знает? График ввода (на карте) довольно странный     все смещено на 2025-2026. особенно 2026 (от Певек до ВлАдика)… многовато    

    Это наше желание запланировать комфорт заранее, чтоб потом перевыполнить ?)

    #1237419
    • Нет аватара 0SD0S
      09.08.2114:43:33

      Ну, наверное, из-за ледовых условий — зимой не больно-то поукладываеш

      #1237422
  • Нет аватара Tcheluskin
    09.08.2116:53:20

    Укладка в Северном ледовитом океане проще чем по суше что ли?

    #1237426
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