Полярный экспресс: началась укладка трансарктической оптоволоконной линии Мурманск - Владивосток © sudostroenie.info

Судно-кабелеукладчик начало работу по прокладке трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи Мурманск — Владивосток проекта «Полярный экспресс».

Старт был дан в селе Териберка Мурманской области на берегу Баренцева моря с помощью горизонтального бурения. Далее работы будут проходить в Баренцевом море в восточном направлении. Весь кабель укладывается с заглублением до 1,5 м для защиты кабеля от траления и постановки на якорь судов.

Первую партию кабеля в 400 км изготовили на недавно открытом мурманском заводе «Управления перспективных технологий».

Судно-кабелеукладчик за день сможет прокладывать свыше 12 км кабеля. Линия пройдёт через Амдерму, Диксон, Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Ожидается, что кратчайшая оптоволоконная линия между Европой и Азией станет альтернативой спутниковой связи в северных широтах, обеспечит надёжную и доступную связь и быстрый Интернет в российской Арктике.

Всего в работе по прокладке ВОЛС будут участвовать девять судов: четыре изыскательских, три судна обеспечения и два кабелеукладчика Northern Wave и Yauza. Первая линия проекта «Полярный экспресс» Териберка — Амдерма должна быть запущена в следующем году.

Специальная береговая станция с необходимым оборудованием в Мурманской области (в Териберке) уже построена. «Сейчас возведение такой базы ведется в Амдерме (НАО), где мы планируем также попробовать развернуть ветрогенераторы как альтернативный источник энергии», — пояснил гендиректор «Управления перспективных технологий».Проект трансарктической подводной оптоволоконной линии связи под названием «Полярный экспресс» предполагает прокладку 12 650 км кабеля из шести пар оптических волокон пропускной способностью до 104 Тб/с.

Стоимость проекта оценивается в 65 млрд рублей. Для прокладки линии будет использован целый флот кабельных, вспомогательных и научно-исследовательских судов. Срок реализации проекта — 2026 год.

Кратчайшая оптоволоконная линия между Европой и Азией станет альтернативой спутниковой связи в северных широтах, обеспечит надежную и доступную связь и быстрый интернет в российской Арктике. «Полярный экспресс» призван обеспечить цифровую составляющую развития Северного морского пути, его портовой инфраструктуры, а также нефтегазовых и экологических проектов в Арктике. Проект был анонсирован на выставке «Транспорт России» в ноябре прошлого года и реализуется по заказу Минтранса РФ при поддержке Росморречфлота, Росморпорта и ФГУП «Морсвязьспутник». Подробнее о нём можно прочитать в специальном материале .