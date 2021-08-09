Российские технологии электрообогрева востребованы в ОАЭ

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Подмосковная Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») приняла участие в расширении крупнейшего нефтехранилища на Ближнем Востоке — порта Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Предприятие установило 5,9 км нагревательных кабелей.

Порт Фуджейра — второй по величине бункерный узел в мире и третье крупнейшее нефтехранилище. Комплекс стратегически расположен на берегу Ормузского пролива и является одним из важнейших экономических, торговых и логистических центров Ближнего Востока.

Строительство порта началось в 1978 году. Комплекс был полностью сдан в эксплуатацию в 1983 году. В настоящее время порт расширяет свои мощности, и в июне 2021 года состоялась торжественная церемония открытия новых площадей.

Группа компаний «Специальные системы и технологии», крупнейших в России и один из крупнейших в мире производителей систем электрообогрева, приняла участие в программы расширения порта Фуджейра, установив на объекте свои решения. Нагревательные кабели российского производства общей длиной 5,9 км поддерживают необходимую технологическую температуру мазута в трубопроводах для его бесперебойной транспортировки от коллектора к причалам.

«Мы благодарны порту Фуджейра за доверие и возможность участвовать в проекте по его расширению. Мы впервые работаем напрямую с конечным оператором объекта такой важности в Объединенных Арабских Эмиратах. Уверены, что наши системы обогрева обеспечат бесперебойную работу современной инфраструктуры порта Фуджейра», — сообщил Прашант Гоял, директор представительства ГК «ССТ» в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), основанная в 1991 году, — мировой лидер в создании комплексных решений в области промышленного электрообогрева, безопасной городской среды и домашнего комфорта. Входит в ТОП-3 крупнейших мировых производителей систем кабельного обогрева. Группа разрабатывает инновационные решения для нефтегазовой, химической, добывающей, строительной, транспортной и других отраслей промышленности. Продукты и решения ГК «ССТ» представлены в 60 странах мира.