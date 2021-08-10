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Судостроение и судоходство

Начато строительство ледокола-буксира

 © гцкб.рф

10 августа стартовало строительство ледокола-буксира проекта БР 29, класса «О 2,0 (ледокол)» предназначенного для нужд ГУП «Мосгортранс».Компания «Р-ФЛОТ. Дизайн» разработала технический проект по данному судну.Строительство проходит на мощностях ООО «Балаковский судостроительно-судоремонтный завод». Завершение строительства и передача судна намечены на лето 2022 года.Ледокол-буксир предназначен для проведения ледокольных и буксирно-транспортных операций в светлое и темное время суток, включая ледокольные операции с целью поддержания круглогодичной навигации на Москва-реке при толщине льда до 40 см, буксировка (кантовка), работа с буями, транспортировка груза и спецперсонала, участие в тушении пожаров, несение аварийно-спасательного дежурства.
Источник: http://гцкб.рф/company/news/news_detail/nachalo-stroitelstva/

Р-ФЛОТ, Судостроение, Балаковский ССЗ
  • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
    10.08.2118:40:35

    Такое ощущение, что на рендере не тот оттенок голубого, который используется для бренда «Московский транспорт».

    #1237488
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