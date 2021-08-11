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Производство

Плуги, станки и люди

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9xfaSdNwuE8

Ещё 4 года назад здесь был «шоу-рум» и продавали «Мицубиси». Теперь делают плуги для сельского хозяйства

Энгельс. Рабочий город в Саратовской области. НПО «СУР» пришло сюда несколько лет назад. Начинали со старой кузницы и 100 плугов в год, сейчас счёт пошёл на тысячи. Станки Тверского станкостроительного завода трудятся в две смены.

Приятного просмотра!

Предыдуший репортаж серии «Станки и люди»: https://sdelano...u/blogs/142146/


машиностроение, станкостроение, Саратовская область, НПО СУР, Тверской станкостроительный завод
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    11.08.2119:19:17

    Город Энгельс известен далеко за пределами страны поскольку там базируются стратегические бомбарировщики. Они и в Сирию на задание детали.

    Но конечно хорошо что это прежде всего рабочий город.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:19 11.08.21
    #1237540
  • Нет аватара Denys
    11.08.2122:22:48

    Молодец директор, думаю и коллектив его ценит и уважает!

    #1237553
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