Плуги, станки и люди
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9xfaSdNwuE8
Ещё 4 года назад здесь был «шоу-рум» и продавали «Мицубиси». Теперь делают плуги для сельского хозяйства
Энгельс. Рабочий город в Саратовской области. НПО «СУР» пришло сюда несколько лет назад. Начинали со старой кузницы и 100 плугов в год, сейчас счёт пошёл на тысячи. Станки Тверского станкостроительного завода трудятся в две смены.
Приятного просмотра!
Предыдуший репортаж серии «Станки и люди»: https://sdelano...u/blogs/142146/
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