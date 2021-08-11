Плуги, станки и люди

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Ещё 4 года назад здесь был «шоу-рум» и продавали «Мицубиси». Теперь делают плуги для сельского хозяйства

Энгельс. Рабочий город в Саратовской области. НПО «СУР» пришло сюда несколько лет назад. Начинали со старой кузницы и 100 плугов в год, сейчас счёт пошёл на тысячи. Станки Тверского станкостроительного завода трудятся в две смены.

Приятного просмотра!

Предыдуший репортаж серии «Станки и люди»: https://sdelano...u/blogs/142146/