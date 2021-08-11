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Компания «Импульс» разработала комплекс мониторинга электросетей на базе спутниковой системы «Гонец».

Производитель электрозащитного и электронного оборудования ООО «Импульс» совместно с АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершает разработку и проводит испытания опытного образца универсальной спутниковой платформы, предназначенной для оперативного сбора и передачи данных о состоянии электросетей и трубопроводов с различных датчиков, измерителей напряжения, силы тока, температуры, газоанализаторов и другого оборудования.

Решение представляет собой компактное автономное устройство во влагозащищенном корпусе. Источником питания выступает заряжаемый от солнечной батареи суперконденсатор — современный накопитель энергии и источник тока, выдерживающий до 10 000 циклов заряда без ухудшения характеристик.

Оперативность и бесперебойность обмена информацией между платформой и центром сбора данных происходит благодаря интегрированному в состав устройства абонентскому терминалу «Гонец», наличие которого обеспечивает стабильный канал передачи данных в любой точке России.

Решение особенно актуально для мониторинга объектов сетевой инфраструктуры, расположенных в районах с отсутствующим или частичным покрытием наземными сетями связи.

Разработанное устройство было запатентовано в России и представлено на недавно прошедшей выставке «Иннопром-2021» для вывода на российский рынок. В настоящее время ведется работа над оформлением ряда международных патентов (США, Китай и ЕС) для вывода системы на международный рынок.

https://gonets.ru/rus/media/news/razrabotan_kompleks_sputnikovogo_monitoringa_elektrosetey_s_ispolzovaniem_kanalov_sistemy_gonets/