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Энергетика и ТЭК

Компания «Импульс» разработала комплекс мониторинга электросетей на базе спутниковой системы «Гонец»

 © gonets.ru

Компания «Импульс» разработала комплекс мониторинга электросетей на базе спутниковой системы «Гонец».

Производитель электрозащитного и электронного оборудования ООО «Импульс» совместно с АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершает разработку и проводит испытания опытного образца универсальной спутниковой платформы, предназначенной для оперативного сбора и передачи данных о состоянии электросетей и трубопроводов с различных датчиков, измерителей напряжения, силы тока, температуры, газоанализаторов и другого оборудования.

Решение представляет собой компактное автономное устройство во влагозащищенном корпусе. Источником питания выступает заряжаемый от солнечной батареи суперконденсатор — современный накопитель энергии и источник тока, выдерживающий до 10 000 циклов заряда без ухудшения характеристик.

Оперативность и бесперебойность обмена информацией между платформой и центром сбора данных происходит благодаря интегрированному в состав устройства абонентскому терминалу «Гонец», наличие которого обеспечивает стабильный канал передачи данных в любой точке России.

Решение особенно актуально для мониторинга объектов сетевой инфраструктуры, расположенных в районах с отсутствующим или частичным покрытием наземными сетями связи.

Разработанное устройство было запатентовано в России и представлено на недавно прошедшей выставке «Иннопром-2021» для вывода на российский рынок. В настоящее время ведется работа над оформлением ряда международных патентов (США, Китай и ЕС) для вывода системы на международный рынок.

https://gonets.ru/rus/media/news/razrabotan_kompleks_sputnikovogo_monitoringa_elektrosetey_s_ispolzovaniem_kanalov_sistemy_gonets/
Источник: https://gonets.ru/rus/media/news/ra...olzovaniem_kanalov_sistemy_gonets/

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  • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
    11.08.2118:10:29

    Новости «+", а вот названию — большой «-". Поправьте, пожалуйста. Можно написать так: Компания Роскосмоса разработала комплекс спутникового мониторинга электросетей. Всем будет ясно и понятно, о чём материал. А то, что у вас сейчас стоит в заголовке, всех только запутает, и читать материал людям просто расхочется.

    Отредактировано: Дмитрий Шапкин~18:14 11.08.21
    #1237532
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