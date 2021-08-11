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В первом полугодии нынешнего года в Волгоградской области введено в оборот 37,5 тыс. га неиспользуемых пахотных земель. По итогам 2020-го клин дополнили 112 тыс. га. Волгоградская область, по оценке Минсельхоза России, стала лидером в стране по объему возвращенной пашни.

Всего с 2014 года, благодаря слаженной межведомственной работе, в регионе введено в оборот почти 450 тыс. га неиспользуемых сельхозземель.

Отмечено, что в 2020 году план по этому показателю перевыполнен в три с половиной раза. И сейчас продолжается работа с муниципалитетами и хозяйствующими субъектами по расширению обрабатываемых площадей, поскольку это является важным фактором для развития АПК, наращивания объемов производства сельхозпродукции.

Действенным механизмом выявления земель, не используемых по назначению, стала система учета угодий «Агропортал» — региональная база содержит данные о более 7,4 млн га.

По данным Минсельхоза России, всего в стране в 2020 году введено в оборот 1,1 млн га пашни. Напомним, в мае 2021-го Правительство РФ утвердило госпрограмму вовлечения неиспользуемых сельхозземель в оборот и развития мелиоративного комплекса. Она была разработана по поручению Президента РФ, ее реализация начнется в 2022 году. Программа рассчитана на десять лет, по ее итогам планируют ввести в оборот более 13 млн га земель. За этот срок на ее реализацию из федерального бюджета планируют направить более 530 млрд рублей.