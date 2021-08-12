В Уфе открыто движение по новому путепроводу
10 августа состоялось открытие движения по новому путепроводу через проспект Салавата Юлаева в створе улицы Заки Валиди. Его пропускная способность по сравнению со старым сооружением выросла почти на треть.
Напомним, реконструкцию транспортной развязки в районе южного выезда из Уфы начали в январе 2021 года. Проект предусматривал расширение путепровода с четырёх до шести полос. Кроме того, пролёт моста удлинили, чтобы в перспективе организовать безопасный разворот на проспекте Салавата Юлаева.
Первоначально строители планировали смонтировать новый путепровод к концу 2021 года, но благодаря оптимизации работ и привлечению дополнительных сил проект удалось завершить раньше намеченных планов. На объекте круглосуточно работали специалисты уфимского Мостоотряда № 30 и пермского Мостоотряда № 123.
Работы по организации съездов развязки будут вести до конца августа 2022 года. Кроме того, путепровод необходимо связать с выездом на новый автомобильный мост через реку Белую, который достроят осенью 2021 года.
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