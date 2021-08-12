Российский экспорт иммунных продуктов за полугодие превысил 620 млн долларов

За I полугодие 2021 г. Россия экспортировала различных иммунных продуктов (вакцин, сывороток, фракций крови и т. п. ) на 624 млн долл. Это в 6 раз превышает показатель I полугодия 2020 г. и в 2,5 раза — прошлогодний годовой показатель, бывший рекордным в истории. При этом в июне экспорт достиг 210 млн долл.

Скачок обеспечен 2 позициями: вакцины для людей (рост в 35 раз, до 513 млн долл.) и иммунологические продукты для розничной продажи (рост в 3 раза, до 45 млн долл.) — и обе связаны с российской вакциной от Covid-19 «Спутник V».

Основными странами экспорта иммунных продуктов из России за I полугодие 2021 г. стали:

Аргентина — 117 млн долл. (рост с нуля),

Казахстан — 101 млн долл. (+77 млн),

Индия — 97 млн долл. (+96 млн),

Мексика — 41 млн долл. (год назад поставок почти не было),

Италия — 35 млн долл. (+34 млн),

Белоруссия — 34 млн долл. (+14 млн),

ОАЭ — 28 млн долл. (год назад поставок почти не было),

Венгрия — 20 млн долл. (рост с нуля).

Существенные поставки, от 4 до 8 млн долл., были совершены в Сербию, Узбекистан, Боливию, Судан, Никарагуа, ДР Конго, Кувейт, Финляндию, Алжир, Турцию. При этом Сербию, Боливию, Кувейт и Алжир можно отнести к новым рынкам — в предыдущие 8 лет заметных поставок туда из России не было.