Российский экспорт иммунных продуктов за полугодие превысил 620 млн долларов
За I полугодие 2021 г. Россия экспортировала различных иммунных продуктов (вакцин, сывороток, фракций крови
Скачок обеспечен 2 позициями: вакцины для людей (рост в 35 раз, до 513 млн долл.) и иммунологические продукты для розничной продажи (рост в 3 раза, до 45 млн долл.) — и обе связаны с российской вакциной от Covid-19 «Спутник V».
Основными странами экспорта иммунных продуктов из России за I полугодие 2021 г. стали:
- Аргентина — 117 млн долл. (рост с нуля),
- Казахстан — 101 млн долл. (+77 млн),
- Индия — 97 млн долл. (+96 млн),
- Мексика — 41 млн долл. (год назад поставок почти не было),
- Италия — 35 млн долл. (+34 млн),
- Белоруссия — 34 млн долл. (+14 млн),
- ОАЭ — 28 млн долл. (год назад поставок почти не было),
- Венгрия — 20 млн долл. (рост с нуля).
Существенные поставки, от 4 до 8 млн долл., были совершены в Сербию, Узбекистан, Боливию, Судан, Никарагуа, ДР Конго, Кувейт, Финляндию, Алжир, Турцию. При этом Сербию, Боливию, Кувейт и Алжир можно отнести к новым рынкам — в предыдущие 8 лет заметных поставок туда из России не было.
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