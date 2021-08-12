На «Северной верфи» заложен траулер проекта 170701 «Капитан Соснин»
На петербургской «Северной верфи» началось строительство десятого траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Соснин».
Судно завершает серию из десяти траулеров проекта 170701, строящихся на «Северной верфи» по заказу компании «Сахалин Лизинг Флот» (входит в Группу «НОРЕБО»). Траулер предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых видов рыбы в акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
Выступая на церемонии закладки десятого траулера, технический директор УК «НОРЕБО» Павел Косолапов отметил, что, несмотря на сложности, сейчас происходит возрождение отечественного гражданского судостроения.
«Мы знаем, какие современные суда нужны нашему флоту, и наш опыт помогает верфи приобретать новые компетенции в области строительства высокотехнологичных судов рыбопромыслового флота. Впереди новая серия ярусоловов и новые интересные проекты, которые мы хотим реализовать на Северной верфи», — приводятся в сообщении слова главы группы «НОРЕБО».
Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701, строящаяся «Северной верфью» для Группы НОРЕБО, состоит из десяти судов, шесть из них будут работать в Северном бассейне, а четыре — в Дальневосточном. Впервые для российских промысловых судов применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики.
Морозильный траулер-процессор проекта 170701.
Разработчик проекта — «Наутик Рус».
Траулер предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых видов рыбы в акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Современная многофункциональная рыбофабрика обеспечит практически полную переработку рыбы на судне, выпуская мороженую рыбу, рыбное филе, икру и печень минтая, рыбный фарш и муку.
— длина — 81,6 м,
— ширина — 16 м,
— скорость — 15 узлов,
— водоизмещение — 5500 т,
— общая производительность — 150 т рыбы в сутки,
— мощность главного двигателя — 6,2 МВт,
— ледовый класс — Ice2,
— экипаж — 80 чел.
Судостроительный завод «Северная верфь» основан в 1912 году и считается одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, а также пассажирские и сухогрузные суда.
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