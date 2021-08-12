На «Северной верфи» заложен траулер проекта 170701 «Капитан Соснин»

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На петербургской «Северной верфи» началось строительство десятого траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Соснин».

Судно завершает серию из десяти траулеров проекта 170701, строящихся на «Северной верфи» по заказу компании «Сахалин Лизинг Флот» (входит в Группу «НОРЕБО»). Траулер предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых видов рыбы в акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Выступая на церемонии закладки десятого траулера, технический директор УК «НОРЕБО» Павел Косолапов отметил, что, несмотря на сложности, сейчас происходит возрождение отечественного гражданского судостроения.

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«Мы знаем, какие современные суда нужны нашему флоту, и наш опыт помогает верфи приобретать новые компетенции в области строительства высокотехнологичных судов рыбопромыслового флота. Впереди новая серия ярусоловов и новые интересные проекты, которые мы хотим реализовать на Северной верфи», — приводятся в сообщении слова главы группы «НОРЕБО».

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания проекта 170701, строящаяся «Северной верфью» для Группы НОРЕБО, состоит из десяти судов, шесть из них будут работать в Северном бассейне, а четыре — в Дальневосточном. Впервые для российских промысловых судов применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики.

Морозильный траулер-процессор проекта 170701.

Разработчик проекта — «Наутик Рус».

Траулер предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых видов рыбы в акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Современная многофункциональная рыбофабрика обеспечит практически полную переработку рыбы на судне, выпуская мороженую рыбу, рыбное филе, икру и печень минтая, рыбный фарш и муку.

— длина — 81,6 м,

— ширина — 16 м,

— скорость — 15 узлов,

— водоизмещение — 5500 т,

— общая производительность — 150 т рыбы в сутки,

— мощность главного двигателя — 6,2 МВт,

— ледовый класс — Ice2,

— экипаж — 80 чел.

Судостроительный завод «Северная верфь» основан в 1912 году и считается одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, а также пассажирские и сухогрузные суда.