Развитие Северного морского пути 2014-2020

Северный морской путь проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. Границы СМП простираются — от Карских Ворот на западе до мыса Дежнева на востоке.

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Протяженность Северного морского пути может составлять, в зависимости от трассы, от 2500 до 3000 морских миль. В акватории Севморпути расположены 6 морских портов — Сабетта, Диксон, Дудинка, Ха́танга, Тикси и Певек.

Грузооборот по СМП © Фото из открытых источников

С 2014 года грузооборот по Северному морскому пути значительно вырос с менее 4 млн до почти 33 млн тонн. В 2016 году объём грузоперевозок превысил советские рекордные показатели 1987 года, когда по СМП было перевезено 6,7 млн тонн. Транзитные перевозки в 2020 году составили — 1,28 млн. тонн, превысив рекордные показатели 2012 года.

Транзитные перевозки по СМП © Фото из открытых источников

Основная грузовая база СМП к 2024 году будет формироваться в основном за счет пяти крупных проектов — «Восток Ойл», «Ямал-СПГ», «Арктик СПГ 2», Новопортовского месторождения нефти и Сырадасайского месторождения коксующихся углей.

Автор: Алексей Поветкин