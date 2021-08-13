Сборная России завоевала пять медалей на Международной олимпиаде по экономике

Подведены итоги IV Международной олимпиады по экономике. Российские школьники завоевали пять медалей.

Золото на счету Софьи Пироговой из Москвы. Серебро завоевали столичные школьники Михаил Грязнов, Максим Филиппов и Маргарита Шевцова, а также Борис Иванчиков из Челябинской области.

Соревнование проходило дистанционно с 26 июля по 1 августа 2021 года. Организатором в этом году выступала Латвия. Участниками соревнования стали команды из 44 стран мира.

Олимпиада проводится для школьников 16-18 лет. Задания охватывают три темы: экономика, финансовая грамотность, бизнес.Международная олимпиада по экономике по инициативе ВШЭ впервые была проведена в 2018 году в Москве, став единственным подобным мероприятием в мире.

https://www.hse.ru/news/edu/492421445.html