В Иркутской области начали выращивать лён и сою

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В Прибайкалье начали выращивать редкие для региона культуры. Лён и сою посеяли в пяти районах Иркутской области. Результаты уже приятно удивили аграриев.

Этот лён для Иркутской области — первопроходец. До прошлого года его в регионе не выращивали. По словам аграриев, собрать такой урожай совсем непросто. При влажной погоде липкая солома забивает косы и ножи комбайна. Однако в Заларинском районе решили рискнуть — в 2020-м засеяли почти 170 гектаров. И не прогадали — в конце лета удалось собрать 11 центнеров с гектара. При средней в стране урожайности от пяти до десяти центнеров. Сибирякам помогли собственные разработки.

— Мы хотим внедрить очёсывающие жатки для уборки. То есть, только 15 сантиметров верхней коробочки, и всё, будет у нас стерня стоять. Плюс мы внедрили систему No-Till — без обработки — в Иркутской области. Процентов 30-40 будет на нашем предприятии этой технологии, — говоирт агроном Андрей Старшенко.

Сейчас лён масличный выращивают в четырёх районах Прибайкалья — Заларинском, Аларском, Тулунском и Черемховском.

А в Куйтунском посеяли другую редкую для региона культуру — сою. Причем сразу четыре сорта. В общей сложности — 400 гектаров.

— В данный момент у нас меняется климат. Сою пробовали лет 15-20 назад, она у нас не вызревала. Соя — её урожайность 15-20 центнеров. Это перспективная культура, которую можно выращивать на территории Куйтунского района, — сообщили в Управления сельского хозяйства администрации Куйтунского района.

Во многом сою в районе решили выращивать из-за возможной прибыли. Эта культура дороже, чем пшеница. А рынок сбыта выходит за пределы не только региона, но и страны. При этом ежегодно в Иркутскую область на переработку завозят 200 000 тонн культуры.

Посевную площадь под масличные культуры в этом году увеличили на 15 тысяч гектаров — до 57 тысяч. Большую часть территории сейчас занимает рапс.