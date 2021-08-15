В Дагестане открыли крупнейшую в регионе фабрику по производству гофротары

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Крупнейшее в Дагестане предприятие по производству экологически чистого гофрокартона и гофротары для разных отраслей промышленности открыли в дагестанском Каспийске в субботу, фабрика будет производить около 50 млн квадратных метров продукции в год, сообщил генеральный директор ООО «ЭКОТАР» Руслан Мурсалов.

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© d.radikal.ru

© a.radikal.ru

«Запустили производство. Предприятие будет производить порядка 50 млн кв. м экологически чистого гофрокартона в год, а также 45-40 млн кв. м упаковки из этого картона», — сказал Мурсалов, добавив, что проект стал крупнейшим в данной отрасли в регионе.

По его словам, выпускаемая продукция предназначена для обувной, кондитерской и ликеро-водочной промышленности, для продукции овощеводства и садоводства и других отраслей, достаточно хорошо развитых на Северном Кавказе.

«Потребность в такой продукции есть, но до сих пор ближайшее крупное производство находилось в Адыгее. Теперь наша фабрика будет самой южной в России. Продукцию будем поставлять в регионы Северного Кавказа, также прорабатываются поставки в Азербайджан и Туркмению», — уточнил руководитель компании.

Он добавил, что реализация проекта началась около года назад, объем инвестиций составил около 250 млн рублей.

Новое предприятие расположено на территории индустриального парка «Уйташ». Открытие завода позволило создать 90 рабочих мест. По данным Минэкономики региона, ежегодный объем налогов и платежей в консолидированный бюджет Дагестана при выходе проекта на полную мощность составит порядка 40 млн рублей.

© b.radikal.ru

Работники фабрики одеты в футболки фирменного стиля с надписью «Экотар» © d.radikal.ru

Работники фабрики одеты в футболки фирменного стиля с надписью «Экотар» © a.radikal.ru

Работники фабрики одеты в футболки фирменного стиля с надписью «Экотар» © b.radikal.ru

© c.radikal.ru

© a.radikal.ru

© c.radikal.ru

© a.radikal.ru

© c.radikal.ru

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