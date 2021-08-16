Небольшая обзорная статья по новым системам ЧПУ для модернизации старого советского оборудования

cnc2mill990 © Фото из открытых источников

Мы CNC2MILL, небольшая компания разработчиков из Санкт-Петербурга. Наша команда занимается разработкой и производством электроники с 2004 года, и имеет большой опыт и отличных специалистов.

Разработкой ЧПУ мы занялись в 2017 году, когда к нам попал первый станок на модернизацию. Посмотрев предложения на рынке на тот момент, мы выбрали ЧПУ систему от американского производителя. После установки нескольких похожих систем, мы поняли, что нам стоит разработать и произвести свое оборудование. В 2019 году нами была выпущена первая промышленная стойка ЧПУ на базе 990 форм фактора (моноблочное исполнение).

В следующих версиях добавились системы ЧПУ с расширенным панелями и выносными органами управления, такими как jogdail, джойстик. В основе ПО стоек ЧПУ CNC2MILL лежит операционная система Linux работающая в режиме реального времени. Интерфейсами управляют современные ПЛИС Xilinx/Altera. Поддерживаемый интерфейс осей step/dir. Максимальное количество одновременно работающих осей до 6ти. Поддержка револьверных головок, зонтичного механизма. Возможность работать в режиме интерполяции всеми доступными осями. Система G кодов используется классическая по ISO 840. Координатная система по ISO 841. Так же поддерживается полная работа с макропеременными совместимыми по смыслу с макропеременными Fanuc. Полностью программируемый ПЛК.

На сегодняшний день, мы готовы предложить комплексную модернизацию устаревшего промышленного оборудования. Включая разработку тех. документации, расчет сметы, поставку и наладку оборудования. Поскольку мы являемся производителями, все производимое оборудование всегда доступно на складе, так же есть подменный фонд.

Наше преимущество заключается в простоте освоения стоек ЧПУ нашего производства. Если вы когда-то учились управлять стойками ЧПУ Fanuc, то система управления будет для вас как родная. Код написанный для стоек ЧПУ Fanuc будет без доработок работать на нашей системе CNC2MILL. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы, учесть ваши пожелания на будущее. Всегда рады сотрудничеству.

Поспроцессор для стоек CNC2MILL можно использовать Fanuc который по умолчанию поставляется с большинством современных cad/cam систем.

cnc2mill990 © Фото из открытых источников