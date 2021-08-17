ТМХ изготовил новую партию пассажирских вагонов для туристических маршрутов

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Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») исполнил контракт со Свердловской пригородной компанией на поставку шести пассажирских вагонов с креслами для сидения.

Вагоны предназначены для межрегиональных перевозок и изготовлены в трех модификациях. Стандартная планировка рассчитана на 60 посадочных мест. Эргономичные кресла имеют функцию регулировки угла наклона спинки, подлокотники, откидные столики, опоры для ног. Вагоны оснащены системами кондиционирования воздуха, информационными табло, аппаратами с питьевой водой, витринами, экологически чистыми туалетными комплексами. В салонах вагонов размещены мониторы для трансляции познавательных программ, фильмов и другой информации.

В вагонах улучшенной планировки — 40 сидячих мест с возможностью разворота кресел на 180 градусов. Также в нем есть откидные столики и опоры для ног, в каждом блоке кресел смонтированы персональные аудиомодули и розетки.

Вагоны третьей модификации рассчитаны на комфортный проезд 45 человек, включая пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающихся на коляске.