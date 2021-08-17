Новое предприятие по переработке мяса птицы начало работу в Кабардино-Балкарии
В сельском поселении Чегем Второй запущено предприятие по переработке и упаковке мяса птицы производственной мощностью до 10 тысяч тонн в год. Установленное высокотехнологичное оборудование позволяет производить более 100 наименований продукции, которая уже сегодня поставляется в соседние регионы.
По данным министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии, в регионе в 2020 году было произведено 119,6 тысячи тонн мяса скота и птицы (106,7% к уровню 2019 года). Основной прирост производства мяса был обеспечен за счет птицы, на долю которой приходится 48% от общего производства мяса.
Источник: https://etokavkaz.ru/news/119896
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