Новое предприятие по переработке мяса птицы начало работу в Кабардино-Балкарии

© kbrria.ru

В сельском поселении Чегем Второй запущено предприятие по переработке и упаковке мяса птицы производственной мощностью до 10 тысяч тонн в год. Установленное высокотехнологичное оборудование позволяет производить более 100 наименований продукции, которая уже сегодня поставляется в соседние регионы.

По данным министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии, в регионе в 2020 году было произведено 119,6 тысячи тонн мяса скота и птицы (106,7% к уровню 2019 года). Основной прирост производства мяса был обеспечен за счет птицы, на долю которой приходится 48% от общего производства мяса.