На белгородском заводе компании «Технониколь» запустили обновленную линию производства

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Корпорация «Технониколь» запустила на белгородском заводе (бывший актив ГК «Изовол») обновленную линию по производству каменной ваты за 500 млн рублей.

В ходе модернизации на заводе «ТЕХНО» заменили печь для расплава сырья (базальтовых горных пород), из которого изготавливается минеральное волокно. В разработке конструкции новой печи принимали участие сотрудники завода «ТЕХНО».

На этапе проектирования они инициировали ряд усовершенствований, направленных на повышение эффективности работы оборудования. В компании рассчитывают, что запуск нового плавильного агрегата повысит качество получаемой продукции за счет образования более однородного волокна. Печь рассчитана на уникальный для минераловатного производства непрерывный срок эксплуатации — 10 лет. Новое оборудование позволит снизить атмосферные выбросы завода, а также сократить затраты на обслуживание и текущий ремонт.

Белгородский завод входит в корпорацию с 2018 года. За это время компания «Технониколь» вложила в его модернизацию порядка 1 млрд рублей. «За три года нам удалось создать современное предприятие, которое не уступает европейским аналогам ни по качеству выпускаемой продукции, ни по условиям и уровню безопасности труда. Были модернизированы цеха, внедрены принципы бережливого производства и автоматизированы ключевые бизнес-процессы, в том числе на складе, где установили систему управления WMS, и на участке упаковки готовой продукции — здесь начал работу новый упаковочный комплекс. В результате производительность труда на заводе по сравнению с 2018-м выросла почти в 6,5 раза и достигла 10,3 млн рублей на человека», — рассказал руководитель направления «Минеральная изоляция» Василий Ткачев.

Корпорация «Технониколь» основана в 1992 году Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым. Является одним из крупнейших производителей строительных материалов. В состав корпорации входят около 40 заводов в России, Белоруссии, Литве, Чехии и на Украине. Корпорация имеет собственную торговую сеть в более чем 30 странах. По собственным данным, выручка производственного комплекса «Технониколь» в 2020 году составила 112,9 млрд рублей.

В ходе модернизации на заводе «ТЕХНО» заменили печь для расплава сырья (базальтовых горных пород), из которого изготавливается минеральное волокно. В разработке конструкции новой печи принимали участие сотрудники завода «ТЕХНО». На этапе проектирования они инициировали ряд усовершенствований, направленных на повышение эффективности работы оборудования. В компании рассчитывают, что запуск нового плавильного агрегата повысит качество получаемой продукции за счет образования более однородного волокна. Печь рассчитана на уникальный для минераловатного производства непрерывный срок эксплуатации — 10 лет. Новое оборудование позволит снизить атмосферные выбросы завода, а также сократить затраты на обслуживание и текущий ремонт.

Белгородский завод входит в корпорацию с 2018 года. За это время компания «Технониколь» вложила в его модернизацию порядка 1 млрд рублей. «За три года нам удалось создать современное предприятие, которое не уступает европейским аналогам ни по качеству выпускаемой продукции, ни по условиям и уровню безопасности труда. Были модернизированы цеха, внедрены принципы бережливого производства и автоматизированы ключевые бизнес-процессы, в том числе на складе, где установили систему управления WMS, и на участке упаковки готовой продукции — здесь начал работу новый упаковочный комплекс. В результате производительность труда на заводе по сравнению с 2018-м выросла почти в 6,5 раза и достигла 10,3 млн рублей на человека», — рассказал руководитель направления «Минеральная изоляция» Василий Ткачев.

Корпорация «Технониколь» основана в 1992 году Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым. Является одним из крупнейших производителей строительных материалов. В состав корпорации входят около 40 заводов в России, Белоруссии, Литве, Чехии и на Украине. Корпорация имеет собственную торговую сеть в более чем 30 странах. По собственным данным, выручка производственного комплекса «Технониколь» в 2020 году составила 112,9 млрд рублей.

" запустила на белгородском заводе (бывший актив ГК «Изовол») обновленную линию по производству каменной ваты за 500 млн рублей.

В ходе модернизации на заводе «ТЕХНО» заменили печь для расплава сырья (базальтовых горных пород), из которого изготавливается минеральное волокно. В разработке конструкции новой печи принимали участие сотрудники завода «ТЕХНО». На этапе проектирования они инициировали ряд усовершенствований, направленных на повышение эффективности работы оборудования. В компании рассчитывают, что запуск нового плавильного агрегата повысит качество получаемой продукции за счет образования более однородного волокна. Печь рассчитана на уникальный для минераловатного производства непрерывный срок эксплуатации — 10 лет. Новое оборудование позволит снизить атмосферные выбросы завода, а также сократить затраты на обслуживание и текущий ремонт.

Белгородский завод входит в корпорацию с 2018 года. За это время компания «Технониколь» вложила в его модернизацию порядка 1 млрд рублей. «За три года нам удалось создать современное предприятие, которое не уступает европейским аналогам ни по качеству выпускаемой продукции, ни по условиям и уровню безопасности труда. Были модернизированы цеха, внедрены принципы бережливого производства и автоматизированы ключевые бизнес-процессы, в том числе на складе, где установили систему управления WMS, и на участке упаковки готовой продукции — здесь начал работу новый упаковочный комплекс. В результате производительность труда на заводе по сравнению с 2018-м выросла почти в 6,5 раза и достигла 10,3 млн рублей на человека», — рассказал руководитель направления «Минеральная изоляция» Василий Ткачев.

Корпорация «Технониколь» основана в 1992 году Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым. Является одним из крупнейших производителей строительных материалов. В состав корпорации входят около 40 заводов в России, Белоруссии, Литве, Чехии и на Украине. Корпорация имеет собственную торговую сеть в более чем 30 странах. По собственным данным, выручка производственного комплекса «Технониколь» в 2020 году составила 112,9 млрд рублей.