В «Гиредмете» выращен самый большой в мире кристалл для детекторов позитронно-эмиссионного томографа

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Группа специалистов Лаборатории технологий получения веществ особой чистоты АО «Гиредмет» (г. Москва, входит в научный дивизион Росатома) вырастила самый крупный в мире монокристалл ортосиликата лютеция, активированного церием для применения в качестве сцинтилляторов (люминофоры, которые способны испускать видимый свет при воздействии на них ионизирующего излучения) в детекторах гамма-излучения позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ).

Выращивание осуществлялось методом Чохральского, то есть введением затравки в расплав, а затем вытягиванием кристалла вверх. Специалисты получили кристалл с рекордными параметрами: диаметр составляет 75 мм, высота более 15 см, вес 5 кг.

Характеристики полученного кристалла соответствуют всем требуемым параметрам качества — высокой плотностью и световыходом, коротким временем затухания и хорошей радиационной стойкостью."В современных ПЭТ применяется времяпролетная технология и используется несколько десятков тысяч сцинтилляционных кристаллов размером, как правило, 3x3x20 мм. Из полученного нами кристалла будет вырезано несколько сотен мелких, — рассказал заместитель директора по науке и инновациям «Гиредмета» Константин Ивановских. — Технологическая возможность синтеза крупных образцов позволяет значительно снизить удельную стоимость каждого отдельного пикселя для ПЭТ. И это действительно важно, поскольку сегодня до 40 % стоимости ПЭТ-сканера составляют именно сцинтилляционные кристаллы".

АО «Гиредмет» является ведущей координирующей научно-исследовательской и проектной организацией материаловедческого профиля Госкорпорации «Росатом», специализирующейся на разработке новых материалов на основе редких металлов, их соединений и сплавов, высокочистых веществ, полупроводниковых материалов, материалов для оптики, ИК и радиационной фотоники, наноматериалов и нанотехнологий.