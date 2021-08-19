Сборная России завоевала 4 медали на Международной географической олимпиаде

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На торжественной церемонии закрытия подвели итоги XVII Международной географической олимпиады. Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали. В общем командном зачете сборная России заняла первое место.

Абсолютным победителем стал москвич Рустам Бигильдин. Вторая награда высшего достоинства также досталась ученику столичной школы Никите Панфилову. Обладательницами серебра стали Ольга Овчинникова из Москвы и Елена Агапова из Санкт-Петербурга.

Руководили сборной сотрудники МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Линардович Кириллов, Никита Александрович Мозгунов и Дмитрий Викторович Богачев.

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Соревнование проходило в дистанционном формате с 11 по 15 августа. Страной-организатором выступила Турция. За победу боролись школьники из 46 стран мира. Состязание включало в себя письменный тест, полевое наблюдение и мультимедийный тест. Все задания участники выполняли на английском языке. В следующем году олимпиаду примет Франция.

Международная географическая олимпиада проводится с 1996 года. В ней участвуют ученики в возрасте от 16 до 19 лет из разных стран мира, успешно выступившие на национальных соревнованиях по географии. В составе сборной должно быть не более четырех школьников.