Компания «Геоптикс» установила систему термометрии скважин для Ковыктинского месторождения
Компания «Геоптикс», резидент технопарка «Университетский», занимающаяся разработкой систем мониторинга для газонефтедобычи, завершила оснащение первой скважины Ковыктинского газоконденсатного месторождения системами распределенной термометрии и датчиков давления собственного производства и готовится к монтажам систем на других скважинах.
Измерительный термометрический комплекс состоит из:
- кабеля погружнного комбинированного с встроенным датчиком распределённой температуры и акустики типа ГО-РТД;
- арматуры для крепления кабеля к НКТ;
- узла герметизации;переходной муфты;
- линии связи;
- измерителя распределённой температуры высокой чувствительности КВСМ-1-О-ГИРТ-ММ;
- коммуникационного контроллера;
- клиентского программного обеспечения.
Технология мониторинга состояния нефтяных и газовых скважин разработана при поддержке Фонда содействия инновациям. Проект реализуется в рамках расширения газопровода «Силы Сибири».
«Новизна разработанного нами продукта состоит в комплексном подходе к мониторингу нефтяных и газоконденсатных скважин с применением одновременно двух технологий: распределенной термометрии и получения данных с точечных датчиков давления и температуры на заданной глубине, что позволяет достичь высокой точности и объективности результатов измерений», — пояснил руководитель проектов «Геоптикс» Андрей Маслов.
Как сообщил руководитель проекта Геоптикс Андрей Маслов, измерительным оборудованием компании планируется оснастить все скважины Ковыкты для «Газпром добыча Иркутск».
«Уже сейчас на месторождение доставлено более 15 комплектов термометрии скважины, а до конца года к ним добавится еще не менее пяти, и, таким образом, до конца 2021 года на месторождении будет установлено более 20 комплектов термометрии компании.
Каждый комплект термометрии включает в себя точечный датчик температуры и давления, распределенный датчик термометрии, который фиксирует необходимые параметры через каждый метр, герметизирующее устройство, наземный кабель и наземное оборудование (прием и отправка сигналов датчиков в базу данных). По расчетам оборудование обеспечит бесперебойную передачу данных на протяжении 20 лет», — поделился Андрей Маслов.
Геоптикс нацелен на стопроцентно российские компоненты при сборке устройств, к примеру используемые платы — санкт-петербургского предприятия, металлы — только российского производства, изучается возможность использования российского процессора, микроэлектроника пока практически полностью зарубежная и есть планы для ее замены на российскую, поделились в компании.
Геоптикс активно развивает свои компетенции: ведутся исследования с оптикой по различным физическим изменениям среды, расширение производственных мощностей и наращивание доли собственного производства.
Резидент технопарка успешно конкурирует с иностранными компаниями, ведущими аналогичный бизнес на территории РФ. В цене пока особых различий нет, но по мере снижения доли НИОКР и экспериментов в себестоимости продукции и выхода на бОльшие объемы производства оборудования, уверены в Геоптикс, произойдет оптимизация ценовой политики и отрыв от зарубежных конкурентов. Уже сейчас добывающие компании России все чаще выбирают интеллектуальное оборудование Геоптикс: в портфеле выполненных заказов Ковыктинское, Уренгойское, Бованенковское, Новопортовское, Чаяндинское, Комсомольское, Арланское, Медвежье, Харасавейское и ряд других месторождений.
О компании — «Геоптикс» резидент технопарка высоких технологий Свердловской области. Решения компании успешно применяются в нефтегазовой отрасли и коммунальной энергетике.
Для нефтегазовой сферы разработаны и производятся: технология комплексного непрерывного мониторинга состояния нефтяных и газовых скважин, измерение забойного давления, контроль продуктопроводов на предмет утечек, температурный контроль скважинного насоса и питающего кабеля. Для энергетики, включая коммунальную, — контроль трубопроводов с целью обнаружения утечек и контроль состояния подводных и подземных энергетических кабелей.
В разработке компании — распределенный датчик давления позволяющий регистрировать давление в газовой или жидкой среде на протяжении до 10 000 метров, волоконно-оптические датчики утечки метана (позволяют выявлять утечки метана и метан содержащих газовых смесей на объектах газодобычи, насосного компрессорных станциях, и других объектах), бесконтактная система детектирования наличия метана и метан содержащих газовых смесей, позволяющая также детектировать их наличие в атмосфере (система разрабатывается в 2-х вариантах, для детектирования внутри помещений и для установки на малые беспилотные летающие аппараты), высокоточный измерительный комплекс для контроля температуры и давления в газовых скважинах с аномально высокими давлениями и температурами (в состав комплекса входит высокоточный датчик давления и температуры КВСМ-1 ГТДТ-К и электронно-вычислительный блок КВСМ-1 ГИДТД).
Фото с Ковыкты https://drive.google.com/drive/folders/1fP3kqUIpUK1dYxRCUo3UHqWaOKaqLaSQ?usp=sharing
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