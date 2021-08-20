Компания «Геоптикс» установила систему термометрии скважин для Ковыктинского месторождения

© a.radikal.ru

Компания «Геоптикс», резидент технопарка «Университетский», занимающаяся разработкой систем мониторинга для газонефтедобычи, завершила оснащение первой скважины Ковыктинского газоконденсатного месторождения системами распределенной термометрии и датчиков давления собственного производства и готовится к монтажам систем на других скважинах.

Измерительный термометрический комплекс состоит из:

кабеля погружнного комбинированного с встроенным датчиком распределённой температуры и акустики типа ГО-РТД; арматуры для крепления кабеля к НКТ; узла герметизации;переходной муфты; линии связи; измерителя распределённой температуры высокой чувствительности КВСМ-1-О-ГИРТ-ММ; коммуникационного контроллера; клиентского программного обеспечения.

Технология мониторинга состояния нефтяных и газовых скважин разработана при поддержке Фонда содействия инновациям. Проект реализуется в рамках расширения газопровода «Силы Сибири».

«Новизна разработанного нами продукта состоит в комплексном подходе к мониторингу нефтяных и газоконденсатных скважин с применением одновременно двух технологий: распределенной термометрии и получения данных с точечных датчиков давления и температуры на заданной глубине, что позволяет достичь высокой точности и объективности результатов измерений», — пояснил руководитель проектов «Геоптикс» Андрей Маслов.

© c.radikal.ru

Как сообщил руководитель проекта Геоптикс Андрей Маслов, измерительным оборудованием компании планируется оснастить все скважины Ковыкты для «Газпром добыча Иркутск».

© a.radikal.ru

«Уже сейчас на месторождение доставлено более 15 комплектов термометрии скважины, а до конца года к ним добавится еще не менее пяти, и, таким образом, до конца 2021 года на месторождении будет установлено более 20 комплектов термометрии компании.

Каждый комплект термометрии включает в себя точечный датчик температуры и давления, распределенный датчик термометрии, который фиксирует необходимые параметры через каждый метр, герметизирующее устройство, наземный кабель и наземное оборудование (прием и отправка сигналов датчиков в базу данных). По расчетам оборудование обеспечит бесперебойную передачу данных на протяжении 20 лет», — поделился Андрей Маслов.

Геоптикс нацелен на стопроцентно российские компоненты при сборке устройств, к примеру используемые платы — санкт-петербургского предприятия, металлы — только российского производства, изучается возможность использования российского процессора, микроэлектроника пока практически полностью зарубежная и есть планы для ее замены на российскую, поделились в компании.

Геоптикс активно развивает свои компетенции: ведутся исследования с оптикой по различным физическим изменениям среды, расширение производственных мощностей и наращивание доли собственного производства.

© www.uralhitech.ru

Резидент технопарка успешно конкурирует с иностранными компаниями, ведущими аналогичный бизнес на территории РФ. В цене пока особых различий нет, но по мере снижения доли НИОКР и экспериментов в себестоимости продукции и выхода на бОльшие объемы производства оборудования, уверены в Геоптикс, произойдет оптимизация ценовой политики и отрыв от зарубежных конкурентов. Уже сейчас добывающие компании России все чаще выбирают интеллектуальное оборудование Геоптикс: в портфеле выполненных заказов Ковыктинское, Уренгойское, Бованенковское, Новопортовское, Чаяндинское, Комсомольское, Арланское, Медвежье, Харасавейское и ряд других месторождений.

© www.uralhitech.ru

О компании — «Геоптикс» резидент технопарка высоких технологий Свердловской области. Решения компании успешно применяются в нефтегазовой отрасли и коммунальной энергетике.

© www.uralhitech.ru

Для нефтегазовой сферы разработаны и производятся: технология комплексного непрерывного мониторинга состояния нефтяных и газовых скважин, измерение забойного давления, контроль продуктопроводов на предмет утечек, температурный контроль скважинного насоса и питающего кабеля. Для энергетики, включая коммунальную, — контроль трубопроводов с целью обнаружения утечек и контроль состояния подводных и подземных энергетических кабелей.

В разработке компании — распределенный датчик давления позволяющий регистрировать давление в газовой или жидкой среде на протяжении до 10 000 метров, волоконно-оптические датчики утечки метана (позволяют выявлять утечки метана и метан содержащих газовых смесей на объектах газодобычи, насосного компрессорных станциях, и других объектах), бесконтактная система детектирования наличия метана и метан содержащих газовых смесей, позволяющая также детектировать их наличие в атмосфере (система разрабатывается в 2-х вариантах, для детектирования внутри помещений и для установки на малые беспилотные летающие аппараты), высокоточный измерительный комплекс для контроля температуры и давления в газовых скважинах с аномально высокими давлениями и температурами (в состав комплекса входит высокоточный датчик давления и температуры КВСМ-1 ГТДТ-К и электронно-вычислительный блок КВСМ-1 ГИДТД).

Фото с Ковыкты https://drive.google.com/drive/folders/1fP3kqUIpUK1dYxRCUo3UHqWaOKaqLaSQ?usp=sharing

http://geoptics.ru/