Состоялась церемония начала строительства новой серии сухогрузов проекта RSD59

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20 августа 2021 на нижегородском предприятии ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) состоялась церемония начала строительства новой серии из 11 сухогрузов проекта RSD59.

Как сообщает пресс-служба завода «Красное Сормово», предприятие удерживает лидерство по количеству построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий.

Всего сормовская верфь с 2017 года построила уже 29 судов проекта RSD59, что является рекордом для российских предприятий. 15 июля 2021 «Красное Сормово» передало заказчикам сухогрузы «Леонид Пестриков», «Николай Леонов», «Альфа Гелиос» и «Альфа Гермес» для транспортной компании ООО «Альфа». Суда этого проекта обладают хорошей маневренностью и большой вместимостью трюма, они предназначены для плавания в прибрежных и внутренних водах России.

Передача заказчику состоится в 2022, согласно контракту.